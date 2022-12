UGG-Boots: Stylisch, aber nicht tierfreundlich

Besonders in der kalten Jahreszeit sind sie wieder angesagt: UGG-Boots. Der Name „UGG“ ist eine eingetragene Schutzmarke des US-amerikanischen Unternehmens Deckers Outdoor Corporation, das solche Stiefel herstellt. Auch an der Bergstraße tragen viele Jugendliche die Winterschuhe, die beispielsweise sogenannte Influencer im Internet bewerben. Allerdings stehen die Schuhe auch in der Kritik.

Ärzte beispielsweise kritisieren, dass sie den Füßen nicht genügend Stabilität geben und der Fuß dadurch dazu neigt, nach innen einzuknicken.

Dadurch könnten die Schuhe Fehlstellungen des Knies auslösen, sagte beispielsweise Ian McDermott gegenüber der Daily Mail. Auf Dauer könnten solche Schuhe Knorpelschäden verursachen. Dieses Problem sei jedoch nicht allein bei UGG-Boots gegeben, sondern bei allen Fell-Stiefeln, die dem Fuß nicht ausreichend Stabilität geben. Besser sei beispielsweise ein stabiles Paar Stiefel mit fester Schuhsohle.

Ein weiteres Problem liege in der Herstellung der UGG-Boots. Die Fell-Stiefel werden Medienberichten zufolge aus Schafshaut hergestellt, die zu Leder verarbeitet wird und auf die dann anschließend Wolle geklebt wird. Die Schafe werden demnach für die Herstellung lebendig gehäutet und sterben.

Die Tierrechtsorganisation PETA kritisiert außerdem, dass UGGs aus der Haut und dem Fell von Schafen gemacht wird, die dafür vor allem in Australien, USA oder Spanien gezüchtet und die Tiere teilweise auf engstem Raum gehalten und transportiert werden.

Der Hersteller hingegen betont auf der Website: „Was das Wohlergehen der Tiere und die Transparenz unseres Beschaffungsprozesses angeht, halten wir uns stets an die striktesten Standards.“ Antonia Ehnes