Überall locken wieder Rabatte

Am 26. November war es wieder so weit: Der Black Friday 2021 hat stattgefunden. „Black Friday“ wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt und an diesem Tag feiern die Amerikaner den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts im Einzel- und Online-Handel. Dabei nutzen die Verkäufer den Einsatz von Rabatten, die zum Kauf von Produkten anregen sollen. Daher gilt der Black Friday für den amerikanischen Einzelhandel seit Jahren als umsatzstärkster Tag.

Auch in Deutschland und in vielen weiteren Ländern wird der Black Friday mittlerweile als Verkaufsstrategie genutzt. Vor allem im Internet finden an diesem Tag von Jahr zu Jahr mehr Rabattaktionen statt.

Woher der Name des Black Fridays stammt, ist jedoch nicht bekannt. Aber es kursieren drei Theorien im Internet, wie der Name zustande gekommen sein kann:

Theorie 1: Die Einzelhändler haben an diesem Tag vom Geldzählen schwarze Hände bekommen.

Theorie 2: Die Einzelhändler haben an diesem Tag die Möglichkeit, statt roter Zahlen schwarze zu schreiben. Das bedeutet, dass sie aufgrund des hohen Umsatzes ihre Schulden begleichen können.

Theorie 3: Aus der Entfernung sahen die Menschenmassen an diesem Tag in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren aus wie eine „schwarze Masse“.

Der Black Friday bietet Kunden eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Allerdings sollte man bei den vermeintlichen „Schnäppchen“ aufpassen, und sich vorher überlegen, ob man den Artikel wirklich braucht. Wenn ja, kann man bares Geld sparen – online und in Geschäften in der Fußgängerzone. Lena Holtmann