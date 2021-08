Über Plastikmüll in Grönland geforscht

Nachdem die BAnane bereits vor einiger Zeit mit Friederike Keller aus Auerbach über ihr außergewöhnliches Praktikum gesprochen hat, ist die 17-Jährige nun seit rund drei Wochen wieder zurück in Deutschland.

Gemeinsam mit einem Forschungsteam war die Schülerin insgesamt knapp drei Wochen in Grönland, um dort das Karupelv Valley Project zu begleiten und um ihr eigenes Forschungsprojekt zum dort angeschwemmten Plastikmüll durchzuführen. Im Interview mit der BAnane-Jugendredaktion berichtet Friederike von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

Haben sich Deine Erwartungen an die Reise erfüllt?

Friederike: Meine Erwartungen an die Reise haben sich auf jeden Fall erfüllt. Ich habe sehr viele Einblicke in den Alltag des Forschungsteams bekommen und durfte auch eigenständig arbeiten. Ich konnte meine zuvor nur theoretischen Vorstellungen des Alltags und der Arbeit mit praktischen Erfahrungen und Erlebnissen vergleichen. Das war für mich im Endeffekt auch eine Bestätigung, dass ich mir einen Beruf in diesem Gebiet später sehr gut vorstellen kann. Vor der Reise habe ich außerdem gehofft, eine Schneeeule sehen zu können. Das hat leider nicht geklappt, weil es dieses Jahr nur sehr wenige Lemminge gab, die die wichtigste Beute für Schneeeulen sind. Ich habe dafür sehr viele andere Tiere, wie beispielsweise Hermeline, Moschusochsen, Schneehühner und sogar einen Eisbären gesehen.

Was war für Dich der schönste und was der traurigste Moment?

Friederike: Ein schöner Moment war es, als ich mich auf einer Wanderung mit dem Team an einen Fuchsbau heranschleichen konnte. Da die Elterntiere gerade auf Futtersuche waren, konnte ich die kleinen Polarfüchse aus einer sehr geringen Entfernung anschauen und sogar fotografieren. Auch die Flussdurchquerungen haben mir immer viel Spaß gemacht. Insgesamt hat mir die gesamte Reise und gerade das Miteinander innerhalb unseres Teams sehr gut gefallen. Einen traurigen Moment gab es eigentlich überhaupt nicht. Natürlich habe ich zwischendurch manchmal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich jetzt zu Hause wäre, habe mir aber nie gewünscht, abzureisen, da mir schnell wieder bewusst wurde, wie schön es dort in Grönland ist. Gerne wäre ich sogar noch etwas länger geblieben und hätte besonders an meinem Plastikprojekt noch weiter gearbeitet.

Würdest Du die Reise im Nachhinein nochmal machen?

Friederike: Ich würde mich auf jeden Fall immer wieder dazu entscheiden, eine solche Reise zu machen. Die tägliche Arbeit war super spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der einfache Lebensstil in der Natur hat mir besonders gefallen, zum Beispiel waren wir nur über Satelliten erreichbar. Das tat für eine gewisse Zeit sehr gut, weil man nicht mit dem Tagesgeschehen, zum Beispiel Corona, konfrontiert war. Ganz einfache Dinge wie eine warme Dusche oder eine Spülmaschine habe ich viel mehr zu schätzen gelernt. Für ein Bad haben wir das Wasser des kalten Fjordes genutzt, und das Geschirr haben wir im Bach gewaschen. Für mich haben die Eindrücke und Erfahrungen, die ich in Grönland sammeln konnte, gegenüber kleineren Unannehmlichkeiten auf jeden Fall überwogen. Daher würde ich eine solche Reise immer wieder antreten und hoffe, in Zukunft vielleicht noch einmal die Möglichkeit dazu zu bekommen. Text und Interview: Mia Eck

