Über den Nobelpreis

Auch in diesem Jahr wurde er wieder verliehen – der Nobelpreis. Alfred Nobel (1833-1896) ist der Namensgeber. Er legte in seinem Testament fest, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden sollte, deren Zinsen als Preise denen zugeteilt werden, die im jeweils vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Das Geld sollte gleichmäßig den Gebieten Physik, Chemie, Physiologie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen zugutekommen.

Heute gilt der Preis in den berücksichtigten Kategorien als die höchste Auszeichnung. Seit 1901 werden die Preise in Stockholm vergeben. Eine Ausnahme bildet jedoch der Friedensnobelpreis, welcher in Oslo verliehen wird. Alle Preisträger bekommen daraufhin eine Urkunde, eine Goldmedaille und ein Preisgeld. Letzteres beträgt seit 2020 zehn Millionen schwedische Kronen je Kategorie.

Besondere Leistung in der Medizin

Dies beträgt umgerechnet circa 989 000 Euro. Die bekanntesten Preisträger waren beispielsweise Albert Einstein und Nelson Mandela. In diesem Jahr erhalten David Julius und Ardem Patapoutian den Medizin-Nobelpreis aufgrund ihrer Entdeckung der Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper. Der Physik-Nobelpreis geht an Klaus Hasselmann, Syokuro Manabe und Giorgio Parisi für die Erforschung des Erdklimas. Den Chemie-Nobelpreis erhalten Benjamin List und David MacMillan für die Erforschung von Methoden zur Beschleunigung von chemischen Reaktionen. Den Literatur-Nobelpreis erhält Abdulrazak Gurnah. Lena Holtmann