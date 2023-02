Trotz Abi-Stress: „Mach mal ’ne Pause!“

Gerade in der Abi-Zeit und in den Klausuren-Phasen sind viele Schüler am Durchlernen. Oft werden Pausen weggelassen oder nicht richtig genutzt.

Doch unser Gehirn braucht zwischendurch auch Pausen. Je nach Lernzeit sollte man auch verschieden lange Auszeit einlegen. Nach 30 Minuten lohnt sich eine Lern-Unterbrechung von zehn Minuten, nach zwei Stunden eine Pause von 20 Minuten, nach vier Stunden lernen eine Pause von einer bis zwei Stunden. Aber was sollte man in dieser Zeit eigentlich machen? Fest steht: Hände weg vom Handy. Denn hier kann sich das Gehirn nicht entspannen. Das gleiche gilt für Computer und Co. Deine Pause kannst Du zum Beispiel mit geistiger Entspannung verbringen. Dazu gehören Musik hören und Entspannungsübungen wie Atemübungen oder Meditation.

Bewegung an der frischen Luft

© Ehnes

Außerdem kannst Du an die frische Luft gehen und Dich kurz bewegen. Es reicht auch, wenn Du Dein Fenster öffnest und Sauerstoff in Dein Zimmer lässt. Bewegung ist auch eine gute Methode, Deine Pause zu verbringen, so wird Deine Durchblutung gefördert und Dein Kreislauf in Schwung gebracht.

Während Du das machst, kannst Du etwas Essen und Trinken oder Dich zum Beispiel mit Deinen Familienmitgliedern unterhalten. Eine Runde Karten spielen sorgt auch für Ablenkung und bringt einen auf neue Gedanken. Antonia Ehnes