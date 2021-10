Tipps, die erfolgreiches Lernen versprechen

Wichtig beim Lernen sind vor allem gute Ernährung, Lernpausen, viel Bewegung und ausreichend Schlaf.

Die Schlafforscherin Jessica Payne erkannte, dass wir sogar im Schlaf lernen, wenn wir direkt nach dem Lernen zu Bett gehen. Außerdem können auch kurze Powernaps zwischen den einzelnen Lerneinheiten von Vorteil sein.

Um den Tag zu planen, helfen Kalender, To-do-Listen und Prioritätenlisten. Bevor man mit dem Lernen startet, sollte zunächst ein gutes Lernumfeld geschaffen werden. Dabei sollte man bestenfalls nicht im Bett oder auf der Couch lernen, sondern am Schreibtisch oder in einer Bibliothek.

Außerdem ist und bleibt einer der besten Tipps beim Lernen: Das Handy weglegen. Egal, ob in eine Schublade oder sogar in einen anderen Raum. Sobald das Handy nicht mehr in Griffnähe ist, steigt die Konzentration enorm an.

Im Allgemeinen bewährt sich auch die Pomodoro-Methode, bei der man jeweils 25 Minuten lernt und anschließend fünf Minuten Pause macht. Danach wiederholt sich der Ablauf. Lena Holtmann