Tippen oder doch lieber per Hand schreiben?

Immer mehr Jugendliche schreiben gar nicht mehr auf Papier. Und auch ein großer Anteil dieser schreibt nicht auf ihrem iPad oder Tablet, sondern tippt. Deshalb haben wir uns die Frage gestellt, ob man so nicht Probleme beim handschriftlichen Schreiben mit Blatt und Stift bekommt und die Jugendlichen nach ihrer Meinung gefragt.

Anna-Noemi (17): Aus meiner Sicht ist es in unserem Alter kein so großes Problem, denn wir können ja handschriftlich schreiben. Wenn ich jedoch an die jüngeren Generationen denke, und diese von klein auf nur noch tippen würden, könnten sie ja gar nicht handschriftlich schreiben. Was bedeuten würde, dass sie zum schriftlichen Kommunizieren von einer Tastatur abhängig wären. Die Menschen, die vorwiegend tippen und die ich kenne, haben soweit ich weiß, gar keine Probleme damit umzuschwenken.

Luisa (16): Ich selbst tippe im Unterricht. Das mache ich aus dem einfachen Grund, da es einfach schneller geht und ich so Zeit spare. Ich habe danach auch keine wirklichen Probleme, auf Papier zu schreiben. Ich denke jedoch, dass man, wenn man nur noch tippt, eine bestimmte Zeit braucht, um sich wieder an das handschriftliche Schreiben zu gewöhnen. Da ich manchmal jedoch auch noch auf Papier schreibe, habe ich das Problem nicht.

Clara (16): Ich denke schon, dass es ein Problem ist, wenn man die ganze Zeit nur tippt. Allerdings schreibe ich selbst manchmal noch auf Papier, jedoch nicht mehr so regelmäßig. Ich schreibe jedoch mit einem Stift auf dem Gerät und denke, dass das keinen so großen Unterschied macht. Antonia Ehnes