THW-Nachwuchs stellt Können unter Beweis

Nachdem es für die Jugendgruppen der Ortsverbände des Technischen Hilfswerks an der Bergstraße das letzte Mal 2019 nach Rudolstadt auf ein bundesweites Zeltlager ging, war es diesen Sommer wieder soweit. Ein hessenweites Zeltlager konnte wieder stattfinden. Gut 450 Kinder, Jugendliche und Betreuer reisten dafür eine Woche lang nach Immenhausen in Nordhessen. Mit dabei natürlich auch die vier Jugendgruppen von der Bergstraße aus Bensheim, Heppenheim, Lampertheim und Viernheim.

Zelte wurden aufgeschlagen, Ausflüge unternommen, es wurde zusammen trainiert und gefeiert. Die Zeltlager bieten dabei vor allem die Möglichkeit, Kinder aus anderen THW Ortsverbänden kennenzulernen und sich zu verknüpfen. Nicht selten geht man mit einer Menge neuer Freunde wieder nach Hause. Ein Highlight ist jedes Mal der Wettkampf. Hierbei treten die Jugendgruppen aus verschiedenen Ortsverbänden gegeneinander an und können ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an verschiedenen Stationen unter Beweis stellen. Dabei werden neben THW-spezifischen Aufgaben wie das Bewegen von Lasten oder Stichen und Bunden auch die Teamfähigkeit und logisches Denken auf die Probe gestellt. Das Team aus Viernheim konnte aus neun Gruppen am besten abschneiden und belegte im Landesjugendwettkampf 2022 den ersten Platz. Damit hat es sich das Recht erkämpft, 2024 am Bundesjugendwettkampf für Hessen antreten zu dürfen.

Natürlich stehen bei einem solchen Lager auch Ausflüge auf dem Plan. So unternahmen die Jugendgruppen aus Bensheim, Heppenheim und Lampertheim einen gemeinsamen Ausflug in den Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel. Beim gemeinsamen Ausflug von Heppenheim und Bensheim in eine Trampolinhalle wurde sich ausgetobt und anschließend noch im Schwimmbad abgekühlt. Auch von zwei stürmischen Nächten und heißen Nachmittagen ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht von abwechslungsreichen Unternehmungen abhalten. Nach zwei Jahren Pause war die Begeisterung, endlich wieder gemeinsam in ein Lager fahren zu können, überall deutlich sichtbar. Aber nach dem Lager ist vor dem Lager – und deshalb freuen sich jetzt alle auf das Bundesjugendlager 2024. Cara Metzner