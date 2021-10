Tagesausflüge statt großer Abi-Fahrt

Es ist für jeden Schüler der Q3-Phase der Höhepunkt der Oberstufe: die Abifahrt mit dem entsprechenden Tutorenkurs. Doch in Zeiten von Corona waren und sind auch hier Einschränkungen innerhalb der vergangenen eineinhalb Jahre gemacht worden. Dies gilt auch für den zukünftigen Abiturjahrgang 2022 der Karl-Kübel-Schule (KKS), der auf eine Urlaubswoche verzichten musste.

Statt eine mehrtägige Abifahrt nach Italien oder Frankreich zu genießen, hieß es dieses Jahr, Deutschlands Städte den Schülern näher zu bringen. So wählten die Tutorenkurse unter anderem Köln oder Frankfurt aus, schauten mit der Gruppe deren Sehenswürdigkeiten wie Museen oder Bauten an oder flanierten gegen Ende des Tagesausflugs über die jeweilige Shoppingmeile. Wurde auf der Hinfahrt im Zug noch viel erzählt, was geplant und in der Stadt unternommen werden soll, so war auf der Rückfahrt „Erholung“ angesagt, denn viele nutzen den Tag vor Ort und waren dabei mehrer Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen.

Ein weiteres Highlight war für manche Leistungskurse der Besuch im Europapark Rust. Bereits vor Schulbeginn war der Bus für die Schüler und deren Tutoren geordert worden, so dass wir mit Öffnung des Parks vor Ort waren.

Schnell fanden sich hier kleine Gruppen zusammen, die dann gemeinsam die Attraktionen der Fahrgeschäfte voll auskosteten. Am späten Nachmittag fuhren wir mit dem Bus wieder gemeinsam nach Bensheim zurück.

Alles in allem waren die Schüler der Karl-Kübel-Schule rundum zufrieden, auch wenn es sich um nur zwei erlebnisreiche Tage handelte, statt einer ganzen Woche, war die Resonanz durchweg zufriedenstellend. Alexander Rhein