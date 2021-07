Süße Träume im frischen Heu

Die Urlaubssaison und die hessischen Sommerferien stehen vor der Tür. Doch Corona beeinflusst auch in diesem Jahr die Urlaubsplanungen vieler Menschen, und das Reisen ins Ausland gestaltet sich weiterhin schwierig. Doch um eine Reise zu unternehmen, muss man nicht immer weit wegfahren. In der heutigen BAnane werden Euch zwei Reisetipps vorgeschlagen, die sich in unserer Region befinden und sich perfekt für einen Kurz- oder Wochendurlaub eignen.

Heuhotel am Lindlbrunnen

Das Heuhotel Angushof am Lindl-brunnnen befindet sich im Mossautal/Hüttenthal und verfügt über ein komplett eingerichtetes Ferienhaus (Blockhaus). Es besteht aber auch die Möglichkeit, im frischen Heu zu übernachten. Hierzu benötigt es nur einen Schlafsack und eine Isomatte. Insgesamt bietet das Heuhotel für 25 Personen Platz, und es beinhaltet eine Küche, die zur Selbstversorgung genutzt werden kann. Bei einer Übernachtung kann nach Voranmeldung Frühstück dazu gebucht werden. Zudem ist eine Anreise mit Wohnmobil und Zelt möglich – hierfür gibt es extra einen Zeltplatz.

Weitere Infos findet Ihr unter: www.angushof-lindlbrunnen.de

Ferienhof Dingeldey

Der Kinder- und Familienbauernhof Dingeldey befindet sich in Reichelsheim im Odenwald und verfügt insgesamt über acht Ferienwohnungen. Alle Wohnungen sind behindertengerecht ausgestattet und geräumig und geschmackvoll im Landhausstil eingerichtet. Die Eigentümer des Ferienbauernhofs betreiben noch aktive Landwirtschaft, und für Kinder gibt es rund um Scheune, Stall, Feld und Wiesen viele große und kleine Abenteuer zu erleben.

So warten Kaninchen, Ferkel, Kühe und Hühner darauf, gestreichelt zu werden. Zudem laden drei freundliche Fjordpferde zum Ausreiten ein. Außerdem besteht die Möglichkeit für Gäste, einen Einblick in die Fütterungen der Tiere und in die täglich anfallenden Arbeiten auf einem Bauernhof zu bekommen und dabei tatkräftig zu unterstützen.

Weitere Infos findet Ihr unter: www.Kinderbauernhof-Dingeldey-Odenwald.de Anna-Lena Geiß