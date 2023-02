Stipendien sind nicht nur was für Überflieger

Eine Frage, die sich viele Abiturienten, die sich für ein Studium entschieden haben, stellen, ist, wie sie ihr neues Leben am besten finanzieren können. Dabei sind Stipendien ein bekannter Weg, finanzielle Unterstützung während des Studiums zu bekommen.

Und anders als vielleicht viele Leute glauben, muss man nicht unbedingt hochbegabt sein oder außergewöhnliches soziales Engagement zeigen, um für ein Stipendium ausgewählt zu werden. Natürlich verlangen manche Stipendien genau solche Leistungen, jedoch gibt es zahlreiche verschiedene Arten von Stipendien mit unterschiedlichen Anforderungen, so dass für jeden die passende finanzielle Unterstützung möglich ist.

So gibt es zum Beispiel Stipendien, die sich konkret an Studierende der Naturwissenschaften oder an Lehramtsstudenten richten und oft keine weiteren Anforderungen haben. Ein Migrationshintergrund oder die familiäre Situation sind auch oft Auswahlkriterien bei Stipendien, die sich besonders an sozial benachteiligte Studenten richten. Für besonders kreative Studenten gibt es vereinzelt Stipendien, die als Kreativwettbewerb ausgeschrieben sind und eine künstlerische Leistung von den Kandidaten verlangen.

Solche Stipendien, die ohne große Auswahlkriterien daherkommen, verlangen jedoch während des Studiums trotzdem oftmals regelmäßige Rückmeldungen und Berichterstattung über den Lernstand ihrer Studenten. Ganz ohne Engagement geht es nicht.

Bei der Suche nach Stipendien, die am besten zu einem persönlich passen, können allgemeine Suchportale im Internet, die eine Vielzahl an Stipendien gespeichert haben und diese nach bestimmten Anforderungen filtern, hilfreich sein.

Zusätzlich wird man oft auf der Internetseite der eigenen Universität fündig, da diese möglicherweise interne Stipendien anbietet. Beate Sturm