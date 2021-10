„Stabile Demokratien brauchen Volksparteien“

Die Bundestagswahl 2021 hat gezeigt, dass Union und SPD weit von ihren früheren Wahlergebnissen jenseits der 40 Prozent entfernt sind. Gleichzeitig gewinnen kleinere Parteien wie Grüne und FDP an Einfluss. Im Interview erklärt der Politikwissenschaftler Marc Debus, welche Rolle Volksparteien in einer Demokratie spielen und wieso Mitgliederbefragungen kein Allheilmittel für die Lösung innerparteilicher Konflikte sind.

Herr Debus, ist die Union noch eine Volkspartei?

Marc Debus: Volksparteien definieren sich nicht nur über das Wahlergebnis, sondern vor allem über die programmatische Ausrichtung. Konkret zeichnet sich eine Volkspartei dadurch aus, dass sie allen gesellschaftlich relevanten Gruppen ein inhaltliches Angebot macht. Das ist bei der Union der Fall.

Und bei der SPD?

Debus: Auch die SPD deckt in ihrem Wahlprogramm alle relevanten Politikfelder ab – und das übrigens seit dem Godesberger Programm von 1959. Damals wandte sich die SPD programmatisch von einer reinen Arbeiterpartei hin zu einer Volkspartei, da man gesehen hat, dass man bei Wahlen sonst nicht mehr als 30 Prozent erzielen wird. Insofern sind Union und SPD nach wie vor Volksparteien.

Insbesondere im Wahlkampf hat die Union betont, dass sie für Stabilität und Verlässlichkeit stehe. Aus demokratietheoretischer Sicht: Brauchen stabile Demokratien Volksparteien?

Debus: Ja, denn egal ob die Union oder die SPD in der Regierung ist, kann man sicher sein, dass mit mindestens einer dieser beiden Parteien alle gesellschaftlich relevanten Gruppen angesprochen werden. Anders ist es bei Klientelparteien, die vor allem bestimmte Themen, zum Beispiel Klimaschutz oder Migration, betonen. Das mag kurzfristig erfolgreich sein, langfristig würde das jedoch dazu führen, dass andere wichtige Themen vernachlässigt und Wählergruppen, denen diese Themen wichtig sind, vernachlässigt werden.

Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Können Volksparteien langfristig bestehen, wenn die Wählerschaft immer individueller wird?

Debus: Durch die Individualisierung und abnehmende Parteibindung ist das Wahlverhalten deutlich wechselhafter geworden. Dennoch werden Union und SPD sehr wahrscheinlich auch in Zukunft bei Wahlen erfolgreicher sein als die anderen Parteien, da sie in ihrer Programmatik breiter aufgestellt sind und so mehr Wählerinnen und Wähler ansprechen. So kann es gut sein, dass sich die Union von ihrer Wahlniederlage erholt. Der SPD ist dies ja auch gelungen.

Derzeit ist die CDU damit beschäftigt, einen neuen Parteivorsitzenden zu suchen. Hierzu könnten auch die Mitglieder befragt werden, so wie es teilweise auch bei anderen Parteien schon der Fall ist. Ist es gut, wenn Parteien ihre Mitglieder in Personalfragen miteinbeziehen?

Debus: Auf der einen Seite kann das eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Parteimitglieder zu aktivieren, die politische Beteiligung zu fördern und einer Partei neues Leben einzuhauchen. Auf der anderen Seite können knappe Wahlergebnisse die innerparteilichen Gräben vertiefen und eine zerstrittene Partei hinterlassen. Das kommt wiederum schlecht bei der möglichen Wählerschaft an. Außerdem erleichtern direktdemokratische Elemente Wahlerfolge von populistischen Kandidaten, wie wir in Amerika gesehen haben. Donald Trump wäre 2016 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Präsidentschaftskandidat geworden, wenn die Führungsgremien der Republikanischen Partei über diese Frage entschieden hätten.

Drohen uns solche amerikanischen Verhältnisse auch in Deutschland?

Debus: Im Moment sehe ich bei der CDU keinen populistischen Kandidaten, der eine mögliche Wahl gewinnen könnte. Aber Studien zeigen, dass Parteimitglieder tendenziell extremere Positionen einnehmen als die Wählerschaft der jeweiligen Partei. Demnach hätten Bewerber um den Parteivorsitz etwas höhere Chancen, von den Mitgliedern gewählt zu werden, wenn sie – im Fall der SPD – verstärkt linkere oder – im Fall der CDU – rechtere Positionen einnehmen. Bei Parlamentswahlen kann aber die Wahl eines linkeren oder rechteren Vorsitzenden negative Auswirkungen haben, da die Wählerschaft insgesamt programmatisch moderater eingestellt ist als die Parteimitglieder. Des Weiteren können Mitgliederbefragungen die Funktionen von Gremien aushöhlen. Schließlich werden Personen in solche Gremien gewählt, gerade weil sie für andere entscheiden sollen. Deshalb können Mitgliederbefragungen positive Akzente setzen, sie sind jedoch kein Allheilmittel, um eine Partei wieder auf Vordermann zu bringen.

Zur Person: Marc Debus ist Professor für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Mannheim. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt in der vergleichenden Analyse politischer Systeme, insbesondere in den Bereichen Koalitionsbildung, politischen Parteien und Parteienwettbewerb sowie Wahl- und Demokratieforschung. Marvin Zubrod (Bild: Zubrod)