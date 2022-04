„Sprecht mit anderem über Eure Probleme“

Den eigenen Namen hinter seinem Rücken zu hören, vor allen Menschen beleidigt zu werden, im Parkhaus entlang schlendern und seinen Namen mit Beleidigungen an der Wand stehen sehen und sich alleine zu fühlen, dass alles sind Dinge, die Jugendliche täglich durchleben und für sich behalten. Oft, weil sie sich schämen.

Die BAnane-Jugendredaktion hat mit einer Betroffenen gesprochen und sie gefragt, wie sie gegen diese Dinge vorgegangen ist.

Wann wurdest Du gemobbt und wie war es?

Anonym: Ich wurde in der fünften Klasse gemobbt, hauptsächlich beleidigt und es wurde über mich sehr stark gelästert. Auch wurde ich ausgegrenzt. Wenn die ganze Gruppe in der Klasse stand, stand ich alleine daneben und konnte keinen Anschluss finden, denn sobald ich versucht habe, Kontakt aufzunehmen, haben mich diese Personen weggestoßen. Die Leute haben mich immer schräg angesehen und dann angefangen zu tuscheln und mich dann noch beleidigt.

Wie hast Du Dich verhalten?

Anonym: Ich war megatraurig, wollte die Schule wechseln, habe mich unwohl gefühlt in meinem Körper, in meinem Umkreis mit mir selber. Ich wollte nicht mehr weiter in die Schule gehen, meine Klassenkameraden nicht mehr sehen und kam mit mir selber auch nicht mehr zurecht.

Was kannst Du anderen empfehlen?

Anonym: Macht es nicht so wie ich, ich habe es einfach in mich hineingefressen und mit niemandem geredet. Geht zu den Lehrkräften, zu Euren Eltern oder auch zur Schulleitung. Lasst es nicht so lange über Euch ergehen, das habt Ihr nicht verdient, denn nicht Ihr seid das Problem, sondern die Personen, die Euch beleidigen. Den Leuten, die gemobbt werden, würde ich empfehlen, zurückzuschlagen, denn aus meiner Sicht muss man sich wehren. Bei mir persönlich war die ganze Sache erst vorüber, als meine Eltern sich mit der Klassenlehrerin darüber unterhalten haben. Antonia Ehnes