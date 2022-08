Spiele, Ausflüge und Piratenabenteuer

Heute startet bei uns in Hessen die vierte Sommerferienwoche. Die ersten zwei Ferienwochen habe ich genutzt, um bei den diesjährigen Ferienbörsen der Stadt Bensheim als Betreuerin mitzuwirken. Mit drei weiteren Mitbetreuerinnen habe ich Gruppe rot der Sechs- bis Siebenjährigen geleitet. Bei einem Vorbereitungstreffen haben wir zusammen mit den Verantwortlichen Spiele und kreative Ideen gesammelt. Die sich dann im zweiwöchigen Programm wiedergefunden haben.

Auch Ausflüge im näheren Umkreis waren ein fester Bestandteil der Ferienspiele. Die erste Woche lief in Gruppe rot kreativ unter unsrem Gruppenmotto: „Märchen und Piraten“ an. So bastelten sich die Kinder ihre eigene Märchenlaterne und bemalten Brustbeutel. Zudem backten die Kinder aus Teig ihre Anfangsbuchstaben und würfelten mit einem bunten Würfel ihre eigenen Obstfruchtspieße.

Buchstaben backen oder Piratenabenteuer – die kleinen Teilnehmer der Ferienbörse der Stadt Bensheim waren viel beschäftigt. © Anna-Lena Geiß

Mitte der ersten Woche starteten die Ausflüge, die uns in die Stadtbibliothek nach Bensheim führten zum Vorlese- und Spielprojekt „Grimm Dich Pfad“, wo den Kindern auf spielerischer Weise die Märchen der Brüder Grimm vorgetragen wurden. So entstanden zum Märchen „Hänsel und Gretel“ leckere Kekshäuschen, der Froschkönig wurde nachgebastelt und zum Abschluss des Vormittags mussten Gegenstände in der Stadtbibliothek gesucht werden, die zu jeweiligen Märchen der Brüder Grimm gehören. Des Weiteren fuhren wir nach Hanau ins Brüder Grimm Märchenreich, wo sich die Kinder nach Märchenfiguren verkleiden konnten, um den Erlebnis-Parcours rund um die verschiedenen Märchen der Hanauer Brüder Jacob, Wilhelm und Ludwig-Emil Grimm zu bewältigen. Zum Abschluss der Woche wurde es nochmal kreativ in unserer Gruppe: So backten wir ein Piratenschiff, kreierten Solarbilder und es ging in die Taunusanlage nach Bensheim, wo wir das Detektivspiel „Chaos im Zoo“ spielten. Hier mussten die Kinder mit den beiden Hauptfiguren des Spieles, Paula und Hermann, knifflige Fälle lösen – Detektivarbeit war angesagt.

Die zweite Woche starteten wir als Gruppe mit einem Ausflug ins Vivarium Darmstadt. Darüber hinaus lernten wir einige Cheerleading-Choreografien ein, bemalten Piratenkopftücher und unternahmen eine Wasserschlacht. Der Rest der Woche ging abwechslungsreich weiter: So siegten alle bei der Piratenaufnahmeprüfung, wo die Kinder einen gesteckten Parcours zum Thema Piraten überqueren mussten. Daneben fuhren wir bei einer Schifffahrt von Heidelberg nach Neckarsteinach und besuchten den Herzogenriedpark in Mannheim.

Zum Abschluss probierten wir als Gruppe beim Tennis-Club Blau-Weiß 1895 Bensheim die neue Trendsportart „Padel“ aus, die aus einer Art Squash und Tennis gespielt wird. Als Andenken an die diesjährigen Ferienbörsen kreierte jedes Kind sein eigenes Tagebuch, in dem es das täglich Erlebte festhalten konnte. Anna-Lena Geiß