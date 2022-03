Soll die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden?

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die Debatte um eine Wiedereinführung der so genannten Wehrpflicht in Deutschland entfacht. Die Wehrpflicht wurde nach dem Kalten Krieg in vielen Ländern, seit 2011 auch in Deutschland, ausgesetzt. Seitdem gab es immer wieder Diskussionen um die Wiederaufnahme dieser Regelung. Laut einer Umfrage des „Statista Research Departement“ sprachen sich im März dieses Jahres 44 Prozent der Befragten für die Wiedereinführung aus, 47 Prozent waren dagegen.

Auch innerhalb der BAnane-Jugendredaktion spalten sich die Meinungen zu diesem Thema. Die BAnane streitet heute darüber – pro und kontra Wehrpflicht. Mia Eck

