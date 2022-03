Sind E-Autos wirklich die Zukunft?

Sicherlich sind E-Autos, auch Stromer genannt, in Sachen Schadstoffausstoß umweltschonender als ihre Konkurrenten mit Verbrennungsmotoren, doch gibt es bei ihnen einige andere Probleme.

Das wohl größte Manko an E-Autos ist die Reichweite. Diese ist bei einem Großteil der Stromer deutlich geringer als bei Benzinern. Zudem dauert der Ladeprozess deutlich länger als bei einer normalen Tankstelle. Auswertungen nach ist es aktuell nicht möglich, sein E-Auto in unter 30 Minuten ansatzweise aufzuladen. Zudem mangelt es vielerorts an möglichen Ladestationen und wenn doch welche vorhanden sind, könnte es dort zu Engpässen an Anschlüssen kommen, sollte man in der Zukunft nur noch mit E-Autos unterwegs sein.

Vor allem in Großstädten wäre dies ein enormes Problem, nicht zuletzt, weil dort viele Menschen in Hochhäusern oder ähnlichen wohnen. Diese haben keine separate Garage oder Einfahrt, in der man mehrere dieser Ladestationen einrichten kann. Zusätzlich stellt sich hier noch die Frage, wer den Bau dieser vielen Ladestationen zahlen müsse.

Auto ist nicht gleich Auto. Schon gar nicht, wenn man plötzlich keinen Motor mehr unter der Haube hat. Mechatroniker müssten weitergeschult oder gar umgeschult werden und Ersatzteillager und vieles weitere angepasst werden, um künftig die Schäden an den Strom-Autos beheben zu können. Marco Mautry