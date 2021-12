Silvesterbräuche aus aller Welt

In vier Tagen geht ein ereignisreiches Jahr 2021 zu Ende, und wir starten zuversichtlich in das Jahr 2022. Silvester ist ein Ereignis, das rund um den Globus gefeiert wird. Doch überall auf der Welt wird der Jahreswechsel mit eigenen Traditionen begangen, die man auf verschiedenen Seiten im Internet nachlesen kann. Während man in Italien rote Unterwäsche trägt, schmeißt man in Dänemark der Person, der man besonders viel Glück wünscht, Porzellan gegen die Haustür.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausnahmsweise haben die Silvester-Traditionen keinen Bezug zur biblischen Geschichte. Dennoch haben sie indirekt etwas mit der Kirche zu tun. Denn am 31. Dezember 335 starb der damalige römische Papst namens Silvester. Seitdem trägt der Tag im Heiligen Kalender seinen Namen. Im westlichen Kulturraum hat sich seit dem Mittelalter der 1. Januar als Neujahrstag durchgesetzt. In der heutigen BAnane stellen wir Euch die weltweit schönsten und lustigsten Silvesterbräuche vor.

Hackfleisch-Törtchen in England

Ob zerschlagenes Porzellan, Brot mit einer Münze, Trauben oder Marzipanschweinchen – auf der ganzen Welt gibt es spezielle Bräuche, um das neue Jahr zu begrüßen. © Geiß

In London findet alljährlich das größte Feuerwerk Europas statt. Gezündet wird es an der Themse gleich neben dem berühmten Riesenrad. Dabei wird das Spektakel mit dem Song „Auld Lang Syne“ begleitet. Dieser soll an alle Freunde und Bekannte erinnern, die verstorben sind. An Neujahr essen die Engländer traditionell kleine, gefüllte Törtchen mit Hackfleisch. Das Besondere daran ist, dass sie es nicht für sich selbst zubereiten, sondern an Freunde verschenken. Dieser Brauch soll Glück bringen.

Besonderes Brot in Griechenland

Mehr zum Thema Umfrage Verzicht auf Böller fällt Jugendlichen an der Bergstraße leicht Mehr erfahren Bananeweb „Es gibt im Moment Wichtigeres als Feuerwerk“ Mehr erfahren Bananeweb „Bei fachgerechtem Gebrauch ist Feuerwerk sicher“ Mehr erfahren

Die Griechen mögen es zum Jahreswechsel hausgemacht. So wird an Silvester in der mediterranen Küche das Basiliusbrot gereicht. Wer davon ein Stück abbekommt, sollte langsam essen, denn in dem Brot ist eine Münze versteckt. Wer diese bekommt, dem steht ein glückliches Jahr bevor. Anstatt eines Feuerwerks spielt man in Griechenland lieber Karten. Das Glücksspiel bestimmt den Verlauf des Silvesterabends. Die Einheimischen spielen oft um ihr ganzes Hab und Gut.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Spanien isst man Weintrauben

Um Punkt Mitternacht essen die Spanier pro Glockenschlag eine Traube, damit sich alle Wünsche erfüllen. Wer bis zum zwölften Glockenschlag nicht fertig ist, hat angeblich Unglück. Orientiert wird sich an der Rathausuhr in Madrid, der „Puerta del Sol“. Zudem stoßen sie mit Sektgläsern an, in die sie vorher einen goldenen Ring werfen.

Italiener tragen rote Unterwäsche

Wie auch in Teilen Spaniens tragen Italienerinnen zu Silvester gerne rote Unterwäsche, um im neuen Jahr Liebe, Gesundheit und Glück zu genießen. Wichtig dabei ist aber, dass man die rote Unterwäsche geschenkt bekommt, damit der Brauch auch wirkt. Außerdem wird sie am Neujahrstag wieder entsorgt.

Wunschzettel gibt’s in Russland

In Russland werden Weihnachten und Silvester miteinander kombiniert, so kommt am 31. Dezember Väterchen Frost und bringt Geschenke. Danach beginnt das Neujahrsfest, welches zehn Tage gefeiert wird. Eine Tradition ist es zudem, Neujahrswünsche auf einen Zettel zu schreiben. Dieser wird anschließend verbrannt und die Asche in ein Champagnerglas gefüllt und bis Mitternacht ausgetrunken.

Nicht ohne Scherben in Dänemark

Was bei uns als Polterabend bekannt ist, ist in Dänemark ein Silvesterbrauch, der geliebten Personen Glück bringen soll. So nehmen die Dänen Geschirr und werfen es vor die Haustür der Personen, denen sie im neuen Jahr Glück bescheren wollen. Um Punkt zwölf ist es zudem ein weiterer Brauch, mit dem ersten Uhrenschlag des neuen Jahres von einem Stuhl zu springen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Deutschen lieben Raclette

In Deutschland sind gemeinsame Aktivitäten mit Familie und Freunden am Silvesterabend besonders beliebt. Dazu zählen bestimmte Formen des Essens wie Käsefondue oder Raclette. Auch verschiedene Glückssymbole wie kleine Marzipanschweine oder Kleeblätter werden gerne verschenkt. Außerdem ist ein beliebter Filmklassiker, der gerne in der Silvesternacht geschaut wird, der Sketch „Dinner for One“.

Egal, mit welchen Traditionen Ihr den Jahreswechsel verbringt, für das neue Jahr 2022 wünscht die BAnane-Jugendredaktion Euch viel Glück und Gesundheit. Anna-Lena Geiß