Sicheres Feiern im Club geht in Bensheim auch trotz Corona

Auch zu Corona-Zeiten kann man unter bestimmten Auflagen in Clubs feiern gehen. In den meisten Clubs herrscht die 2G-Regel – Zutritt hat, wer geimpft oder genesen ist. Zudem wird empfohlen und darum gebeten, sich dennoch als Gast vorher zu testen. Somit ist ein sicheres Feiern gewährleistet, und es wird vieles dafür getan, dass dies auch so anhalten kann.

Ohne Maske tanzen

Meist ist es auch so, dass man die Maske bis zur Tanzfläche anbehält, beispielsweise auf der Toilette oder beim Eingang. Ansonsten wird wie gewohnt gefeiert und getanzt. Auch Bensheim hat ein kleines Nachtleben. Im „Fantasy“ lässt es sich sehr gut feiern. Mit unterschiedlichen DJs an den Wochenenden ist dafür gesorgt, dass von jedem Musikgenre etwas dabei ist.

Endlich mal wieder zum Tanzen in den Club gehen – das ist in Bensheim möglich. © thomas

Wenn man den Club besucht, sollte man jedoch nicht zu spät kommen, da es innen nicht sehr groß ist, so dass die Tanzfläche sehr überfüllt sein kann. Wenn man ab 23 Uhr erscheint, lohnt sich der Besuch in jedem Fall, und das Feiern macht trotz Covid viel Spaß.

Somit kann man auch während der Corona-Pandemie ohne Einschränkungen feiern gehen, sollte dabei jedoch die Inzidenzen und Auflagen dennoch im Hintergrund behalten. Svenja Thomas

