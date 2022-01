Sichere Passwörter an der Bergstraße erstellen

Fast überall werden heute Passwörter benötigt – da kann schon einmal der Überblick verloren gehen. Und welche Art von Passwörtern ist eigentlich sicher? Am Dienstag, 1. Februar, ist der Tag der Passwortsicherheit. Aus diesem Grund hat die BAnane heute für Euch einige Tipps, wie Ihr Eure Passwörter sicherer machen könnt.

Tipp 1 – Verschiedene Passwörter nutzen: Der erste Tipp bezieht sich darauf, dass viele Menschen dieselben oder zu ähnliche Passwörter für ihre Logins verwenden. Das führt jedoch dazu, dass Hacker bei einem einzelnen erfolgreichen Angriff gleichzeitig Zugriff auf mehrere Konten erhalten. Als Faustregel für sichere Passwörter gilt häufig: Sicher sind vor allem zufällige Wortfolgen, die Sonderzeichen enthalten.

Tipp 2 – Die Schwierigkeit der erhöhen: Die häufigsten Passwörter sind heutzutage immer noch beispielsweise „123456“, „passwort“ oder „admin“. Diese Passwörter sind leider zu einfach zu erraten. In einem guten Passwort sollten immer mindestens ein Kleinbuchstabe, ein Großbuchstabe, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten sein. Allgemein gilt jedoch: Je länger und komplexer ein Passwort ist, desto sicherer ist es. Denn es dauert deutlich länger, bis es erraten werden kann.

Tipp 3 – Zweifaktor-Authentifizierung: Bei der Zweifaktor-Authentifizierung wird neben dem Passwort ein weiteres Identifizierungsmerkmal benötigt, um Zugriff zu erhalten. In der Regel wird die Kombination eines Passwortes mit einem Code, der per SMS versendet wird, verwendet. Auch in den sozialen Medien wird diese Art der Passwortsicherheit bereits häufig angeboten.

Lena Marie Holtmann