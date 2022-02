Serientipp: „Modern Family “

In der Serie „Modern Family“ geht es um eine große Patchwork-Familie, die moderner und unterschiedlicher nicht sein könnte. Während Jay Pritchett in zweiter Ehe mit seiner wesentlich jüngeren Frau Gloria seinen Stiefsohn Manny erzieht, führen Jays aus erster Ehe stammenden Kinder Claire und Mitchell ganz andere Leben. Claires Familie stellt eine recht „klassische Art der Familie“ dar. Claire ist Hausfrau und lebt zusammen mit ihrem Mann Phil und ihren drei Kindern Hailey, Alex und Luke. Hailey ist die älteste der drei Kinder und wird häufig als die „Hübsche“ dargestellt, während Alex eher die Intelligenteste der Kinder darstellt. Im Gegensatz dazu ist ihr kleiner Bruder Luke immer für Dummheiten zuständig. Mitchell hingegen lebt zusammen mit seinem Lebensgefährten Cameron und adoptiert mit ihm gemeinsam ein vietnamesisches Baby namens Lily. Die kleine Lily lernt jedoch zum Nachteil ihrer Eltern recht schnell, wie sie diese um den Finger wickeln kann. Die Wege der Großfamilie kreuzen sich ständig, wie zum Beispiel an Geburtstagen oder Feiertagen. An diesen Tagen kommt die ganze Familie zusammen und feiert, weint oder lacht gemeinsam. Der familiäre Zusammenhalt steht somit im Vordergrund der Serie und verbreitet beim Anschauen ein absolutes Wohlfühlgefühl. Im Laufe der Staffeln entwickeln sich die einzelnen Charaktere sehr stark und durchbrechen jegliche Klischees. Innerhalb der Serie wird generell viel auf wichtige und aktuelle Themen eingegangen und dargestellt, wie die jeweiligen Charaktere damit umgehen. „Modern Family“ besteht aus elf Staffeln mit insgesamt 350 Folgen. Die Folgen sind jeweils nur rund 20 Minuten lang. Mia Eck

