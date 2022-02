Serientipp: „Maid“

„Maid“ ist eine Miniserie, die man auf dem Streaming-Anbieter Netflix schauen kann. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephanie Land. In der Serie geht es um Alex, eine 25-jährige Mutter, die mit ihrer zweijährigen Tochter vor ihrem Freund flieht, der sie emotional missbraucht, da er Alkoholiker ist. Jedoch ist dies nicht einfach, da Alex kein Geld besitzt. Sie hat weder einen Beruf, noch hat sie ein eigenes Konto. Somit begibt sie sich mit ihrem Kind und ein wenig Geld auf eine schwierige Reise. Alex und ihre Tochter landen in einem Heim für Opfer häuslicher Gewalt. Dort bekommt Alex Hilfe, eine Betreuung für ihre Tochter, Essen und Kleider. Da sie dort aber nur für eine bestimmte Zeit bleiben kann, muss sie sich einen Job suchen. Sie wird als Putzhilfe eingestellt – unter anderem bei einer reichen Frau, zu der sie eine enge Beziehung aufbaut. Diese hilft Alex zum Beispiel beim Streit um das volle Sorgerecht. Außerdem kommt ihre psychisch kranke Mutter dazu, um die sie sich kümmern muss, und ihr Vater, mit dem sie ebenso keine gute Beziehung hat. Alex hat mit ihrem Leben zu kämpfen und ihr einziges Ziel ist es, das Leben ihrer Tochter so schön und sorglos wie möglich zu gestalten und sich dabei selbst nicht zu verlieren. In ihrer Verzweiflung findet Alex zum Schreiben. Sie erzählt aus dem Alltag als Mutter und Putzhilfe. Bereits vor Jahren wollte sie Schriftstellerin werden, hatte sich an einer Uni beworben und wurde sogar genommen. Dieses Angebot nahm sie jedoch nicht wahr. Jetzt, nach all den Jahren, versucht sie es wieder und bekommt dabei viel Unterstützung von ihren zahlreichen Rettern und Helfern. Ich persönlich finde die Serie sehr schön, aber auch traurig zugleich, da man weiß, dass dies, vor allem, was Missbrauch angeht, in unserer Gesellschaft passiert. Deshalb ist diese realistische Serie eine absolute Empfehlung. Svenja Thomas

