Serien-Tipp: „Vikings Valhalla“

Vikings Valhalla ist eine neue Netflix-Serie und ein Spin-off der Serie Vikings. Sie soll 100 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie spielen, ungefähr im Jahr 1002. Zu dieser Zeit leben die Wikinger schon lange auf der britischen Insel in Danelag. Dort wohnen Siedler aus Norwegen, Schweden und auch Dänemark zusammen. Dennoch glauben die meisten Wikinger immer noch an ihre Götter und nicht an Jesus und haben somit mit dem Christentum wenig am Hut. Aus diesem Grund hat König Ethelred Angst und sieht eine Bedrohung in den Wikingern. Er fürchtet die Überfremdung und lässt somit die Bewohner des Wikinger-Dorfs brutal ermorden. Darauf baut die Serie auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Stadt Kattegat bereitet man nun vor, London zu erobern und sich an dem grausamen Gemetzel zu rächen. Dies ist jedoch nicht das einzige Ziel. Es reisen Wikinger nach Kattegat, die einen christlichen Wikinger töten wollen, da dieser sie als Kind vergewaltigt hat und ihnen ein Kreuz in die Haut geritzt hat. Somit behandelt die neue Serie auch das Thema Religion, da zu dieser Zeit die Missionierung stetig ihren Lauf nahm. Spannend ebenso ist, dass die Serie auf reale Charakteren basiert. Einer davon ist Leif Eriksson, ein isländischer Entdecker. Er war der erste Europäer und Wikinger, der um das Jahr 1000 den Nordatlantik überquerte und amerikanisches Festland betrat. Zudem geht es um Harald Sigurdsson, der als Wikingerherrscher und vor allem als König von Norwegen bekannt war. Die Dritte ist Freydis Eiriksdottir, die Schwester von Leif und ebenso eine Entdeckerin. Auf diesen drei Figuren basiert die Serie. Sie tun sich zusammen, die Wikinger anzuleiten, um sich an den Briten zu rächen, da diese das Geschlecht der Wikinger trotz jahrelangen Zusammenlebens zerstören wollen.

Die Serie ist eine absolute Empfehlung. Sie hat zwar Gemetzel, ist aber sehr spannend und vor allem auch die starken weiblichen Charaktere überzeugen. Svenja Thomas

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2