Selina aus Lorsch und Florian aus Bensheim fahren im umgebauten Van quer durch Europa

Die 18-jährige Lorscherin Selina und der 19-jährige Bensheimer Florian sind nun seit ein paar Wochen wieder mit ihrem Van in Deutschland. Was seit unserem letzten Interview Anfang November in ihrem Alltag passiert ist und was ihre neuen Pläne sind, verraten sie der BAnane.

Was ist bei euch in den vergangenen Monaten passiert?

Mit ihrem umgebauten Van sind Selina und Florian – im rechten Bild vor der Klosterinsel Le Mont-Saint-Michel – seit vergangenen September in Europa unterwegs. © Privat

Florian und Selina: Nachdem wir Anfang November 2021 in der Innenstadt von Lissabon leider abgeschleppt werden mussten, ging es für uns anschließend weiter nach Nordspanien. Unsere Tage bestanden meistens aus Wanderungen durch die vielen Naturreservate des Baskenlandes.

Anschließend überquerten wir im November die Grenze zu Frankreich. Aufgrund des kalten atlantischen Wetters und der Nebensaison hatten wir Glück an Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der Klosterinsel Le Mont-Saint-Michel oder der Kreidefelsen Küste Étretat die Einzigen zu sein. Nach einem Stopp in Paris ging es für uns nach Hause an die Bergstraße.

Wie habt ihr die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbracht?

Florian und Selina: Nach einem kleinen Überraschungsbesuch zu Hause hatten wir uns vorgenommen, auch an Weihnachten bei unseren Familien zu sein. So hatten wir ein gemütliches Weihnachtsfest mit den engsten Familienkreis.

Habt ihr etwas an eurem Van oder eurem Plan verändert?

Florian und Selina: Der eigentliche Plan war, dass wir wegen neuer Winterreifen nach Deutschland kommen und dann direkt weiter in den Norden oder Richtung Griechenland fahren. Der Aufenthalt ging jedoch einwenig länger und so blieben wir bis Anfang Januar in Deutschland.

Anfangs hatten wir keine Standheizung in unserm Van, da wir uns diese Option erst mal offen halten wollten. Bei der Rundreise in Frankreich hat man jedoch gemerkt, dass eine Heizung im Winter alles ein wenig einfacher machen würde. So haben wir uns dazu entschieden, eine Heizung selbst nachzurüsten. Jetzt ist es selbst bei Minusgraden noch gemütlich im Van.

Außerdem haben wir unsere Duschkabine abgerissen und uns daraus mit wenigen Materialien eine schöne Sitzecke gebaut. Diese kann man immer noch zu einer Dusche umformen, indem die Sitzfläche hochgeklappt und der Duschvorhang rausgezogen wird.

Was sind eure nächsten Ziele in 2022?

Florian und Selina: Wir sind entschlossen, dass wir noch mehrere Abenteuer mit unserm Van erleben wollen. Deshalb sind wir nun auf dem Weg nach Nordeuropa. Unser erstes Ziel ist Norwegen mit den vielen Felsformationen, breitflächigen Landschaften und Fjorden.

Wir hoffen sehr, es ans Nordkap zu schaffen und somit am nördlichsten Punkt Europas zu sein. Unser größter Wunsch wäre es, einmal Nordlichter sehen zu dürfen. Danach geht es laut unserem Plan weiter nach Schweden und Finnland.

Falls uns dann noch die Zeit bleibt und wir es wegen Corona verantworten können, würden wir gerne noch Osteuropa und Griechenland erkunden.

Danach geht es für uns beide ins Studium. Doch wir sind uns sicher, dass wir auch weiterhin an freien Tagen mit unserem Van Orte erkunden möchten. Marco Mautry