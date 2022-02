Schüler haben Angst, sich mit Covid zu infizieren

Die Inzidenzen steigen weiterhin rasant an, und dies wird auch an den Schulen deutlich sichtbar. In vielen Klassen und Stufen wird mittlerweile nicht mehr drei Mal die Woche getestet, sondern jeden Tag. Damit werden Corona-Fälle frühzeitig erkannt und Ansteckungen reduziert. So jedenfalls in der Theorie.

Es werden zwar viele Fälle besser dadurch bekannt, die Schüler und Schülerinnen fühlen sich jedoch dadurch nur unsicherer. Zudem muss man bedenken, dass die Schulen 2020/21 bei weitaus geringeren Zahlen geschlossen wurden und sie zum aktuellen Zeitpunkt bei Inzidenzen von über 500 ohne Weiteres geöffnet bleiben. Es scheint auch kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil, die Zahlen sind weiterhin hoch und immer mehr Menschen stecken sich in den Schulen an, so dass sich die Sitzreihen immer mehr lichten.

Deshalb erreichen die Länder auch immer mehr Beschwerden und besorgte Nachrichten der Schülerschaft, die auf Besserungen der Situationen hofft und appelliert. Denn momentan ist eine Besserung nicht in Sicht, und die Schüler hoffen, weiterhin nicht an Corona zu erkranken, um keinen wichtigen Schulstoff zu verpassen und aussetzen zu müssen. Svenja Thomas

