Rezepttipp: Zimtschnecken

Die meisten Menschen lieben den Geschmack von Zimt. Doch das Gewürz punktet nicht nur in Sachen Geschmack. So regt es die Darmaktivität an, macht Appetit und reguliert den Blutzuckerspiegel im Körper. Aber in erster Linie sollte es beim Konsum von Zimt um den Geschmack und nicht um den Nutzen gehen. Eine der wohl leckersten Arten Zimt zu verarbeiten, sind Zimtschnecken. Und für die folgenden Zimtschnecken benötigt man weder viel Zeit noch viele Zutaten.

Zutaten: 2 Bananen 400 g Dinkelmehl ½ Päckchen Backpulver Schokocreme Zimt Zubereitung: Für den Teig muss man die Bananen etwas zerquetschen und mit dem Dinkelmehl und dem Backpulver vermischen. Hierfür eignen sich besonders gut reife und leicht überreife Bananen, weshalb man mit diesem Rezept auch perfekt Bananen verarbeiten kann, die vielleicht schon ein paar Tage zu lange herumlagen. Ist alles miteinander verknetet, so muss man den Teig nur noch ausrollen und in eine rechteckige Form bringen. Nun gibt man die Schokocreme seiner Wahl auf den Teig und gibt noch eine dünne Schicht aus Zimt auf die Creme. Anschließend kann man beispielsweise mit einem Pizzaschneider den Teig in geeignete Streifen schneiden, diese aufgerollt und in eine Backform für den Ofen geben. Diesen hat man am besten schon während der kurzen Teigzubereitung vorgeheizt und gibt nun die Backform bei 170˚ Umluft für rund 20 Minuten in den Ofen. Als Topping kann man sich selbst noch eine Art Frosting anmischen. Dieses kann zum Beispiel aus Joghurt und Puderzucker bestehen. Wer es etwas zuckerärmer mag, kann auch auf einen mageren Quark und Süßstoff beziehungsweise einen Zuckerersatz zurückgreifen. Beides zusammen dann in einer Schüssel aufschlagen und am besten über die noch warmen Zimtschnecken verteilen. Dann heißt es nur noch genießen. Marco Mautry

