Rezepttipp: Spargellasagne

Zutaten für 2 Portionen: 250 g grüner Spargel 250 g weißer Spargel 12 Lasagne Platten 100 g Schinken 2 EL Mehl 2 EL Butter 250 ml Brühe vom Spargel 250 ml Milch 1 EL Creme fraiche 80 g Parmesan (frisch gerieben) 3 EL Mozzarella (gerieben) Zubereitung: Als Erstes den Spargel waschen, schälen und die Enden des wegschneiden. Anschließend die Spargelschalen in kochendes Wasser geben. Die Spargelstangen in einen Zentimeter dicke Streifen zuschneiden sowie von den Spargelspitzen trennen und zu dem Kochwasser, welchem zuvor Salz, Butter und Zucker zugefügt wurde, hinzugeben. Dann mit den Spargelschalen bissfest kochen. Zuerst wird hier der weiße Spargel hinzugegeben. Nach drei Minuten Kochzeit den grünen Spargel hinzugeben und schließlich nach weiteren zwei Minuten die Spargelspitzen. Beim Abgießen nach acht Minuten den Spargelsud auffangen, die Spargelschalen entfernen und die Spargel Stückchen an der Seite lagern. Während des Kochens des Spargels kann der Schinken in kleine Streifen geschnitten werden. Für die Soße die zwei Esslöffel Butter in einem Topf zerlassen und schließlich das Mehl hinzugeben und warten, bis es anschwitzt. Dann mit dem Spargelsud ablöschen, mit einem Schneebesen kräftig umrühren und anschließend die Milch hinzugeben. Weiter rühren und alles einige Minuten kochen lassen, sodass die Soße eine leicht sämige, aber dennoch keine dicke Konsistenz erreicht. Die Soße nun mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz abschmecken, dann Crème fraîche und Parmesan unterheben. Währenddessen den Ofen auf circa 200 Grad vorheizen. Dann die Soße in der Form auf dem Boden verteilen und die Lasagne schichten – Nudelblätter, Soße, Spargelstücke mit Schinken. Auf die oberste Schicht Nudelblätter nur die Soße geben und mit Mozzarella sowie Parmesan bestreuen. Die Lasagne mit Alufolie bedeckt 30 Minuten backen lassen. Und dann ohne Alufolie noch einmal 20 Minuten, sodass die Oberfläche goldbraun ist. Viel Spaß beim Nachkochen! Antonia Ehnes

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1