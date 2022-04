Rezepttipp: Schokokusstorte

Diese leckere Schokokusstorte lässt sich einfach zubereiten und findet durch die luftige Quarkmasse auf jedem Kuchenbüffet Anklang.

Zutaten für den Biskuit: 3 Eier 150 g Zucker 150 g Mehl 30 g flüssige Butter Zutaten für die Creme: 9 große Schokoküsse 400 g Sahne 2 Pck. Sahnesteif 250 g Quark Zubereitung: Zuerst eine Springform (26 cm) mit Backpapier auslegen. Im Anschluss die Eier trennen und die Eiweiße zusammen mit dem Zucker zu einem stabilen Eischnee schlagen. Dann drei Löffel Wasser hinzufügen und nochmals weiter aufschlagen. Jetzt von Hand die Eigelbe in den Eischnee unterheben, dabei schnelle Bewegungen vermeiden, damit der Eischnee nicht zusammen fällt. Anschließend den Ofen auf 180 Grad (Umluft 160) vorheizen. Als Nächstes das Mehl sieben und zu der Eimasse unterheben. Zuletzt die flüssige Butter unterrühren und die Masse in die Springform einfüllen. Danach im vorheizten Ofen den Biskuit circa 30 bis 35 Minuten backen. Nach der Backzeit den Biskuit aus der Form lösen, das Backpapier abziehen und den Boden erkalten lassen. Inzwischen die Waffeln der Schokoküsse abtrennen und die Sahne mit dem Sahnesteif aufschlagen. Gleich darauf die Sahne im Kühlschrank kaltstellen. Nun die abgetrennten Schokoküsse und den Quark mit dem Rührbesen verrühren. Anschließend von Hand die Sahne unterheben. Zuletzt einen Tortenring um den Biskuit stellen, die Schokokuss-Maße drauf verteilen und für circa zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Zum Schluss den Tortenring abziehen, die Waffeln nach Belieben auf der Torte verteilen. Anna-Lena Geiß (Bild: Geiß)