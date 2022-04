Rezepttipp: Rüblikuchen

Das Osterfest steht kurz bevor. Wie wäre es zum gemeinsamen Kuchenessen mit der Familie mit einem leckeren Rüblikuchen? Dieser lässt sich einfach zubereiten und schmeckt einfach jedem.

Zutaten: 375 g Karotten (gerieben beziehungsweise geraspelt) 250 g Mehl 250 g Zucker 200 g Mandeln (gemahlen) 250 ml Öl (neutrales) 2 TL Backpulver 1 TL Zimtpulver 4 Eier Puderzucker Marzipan-Möhren Zubereitung: Den Backofen auf 180˚C Ober-/Unterhitze vorheizen und eine Springform gut einfetten. Zucker, Eier, Öl und Zimt in einer großen Schüssel mit dem Rührgerät verrühren. Dann die geraspelten Möhren und die gemahlenen Mandeln einrieseln lassen und unterrühren. In einer kleineren Schüssel Mehl und Backpulver gründlich vermischen und dann zum Teig dazu geben. Alles gut vermischen. Den Teig in die Springform einfüllen und den Rüblikuchen 40 Minuten lang backen lassen. Achtung: Die Backzeit kann je nach Backofen variieren. Eine Stäbchenprobe verrät, wann der Kuchen fertig ist. Den Rüblikuchen auf dem Kuchengitter abkühlen lassen und dann großzügig mit Puderzucker bestäuben. Die Marzipan-Möhren als Deko darauf verteilen. Anton Leicht (Bild: stock.adobe.com - Superingo )