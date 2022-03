Rezepttipp: Nudeln in cremiger Erdnusssoße

Nudeln gehen immer und überall und sind vor allem schnell gekocht. Sie erfordern keinerlei Talent oder Fertigkeiten, um sie lecker zuzubereiten. So kann man einfach zur fertigen Tomatensoße oder zu fertigem Pesto greifen, welches man dann mit etwas Nudelwasser mit den Nudeln vermischt. Garnieren kann man das Ganze bei Bedarf und je nach Geschmack noch mit Käse. Doch auf die Dauer wird das doch sehr eintönig. Dabei bedarf es gar nicht viel, um den Nudeln einen ganz neuen Kick zu geben. Hier das Rezept für Nudeln in Erdnusssoße:

Zutaten:

Nudeln: 2 Esslöffel Erdnussbutter 2 Esslöffel Reisessig 2 Esslöffel Sojasoße 2 Esslöffel Ahornsirup oder 1 bis 2 große Medjool Datteln Chiliflocken Garnitur: Lauchzwiebel Erdnüsse

Zubereitung:

Zu Beginn die Nudeln in kochendes, gesalzenes Wasser geben und al dente kochen. In der Zwischenzeit kann man sich bereits der Soße widmen. Für diese einfach die Zutaten in eine Schale geben und zusammenrühren, bis sich eine einheitliche cremige Masse ergibt. Nutzt man statt des Ahornsirups die Datteln, so sollte man diese zerkleinern und gegebenenfalls pürieren. Die Soße dann mit Chiliflocken abschmecken. Salz ist durch die Sojasoße nicht nötig.

Wenn die Nudeln fertig sind, einfach die Soße unterheben und einen bis zwei Löffel Nudelwasser hinzugeben. Das Ganze am Schluss noch mit ein paar Erdnüssen und geschnittener Lauchzwiebel toppen und genießen. Gerade in Sachen Arbeitszeit und außergewöhnlichem Geschmack kann diese Mahlzeit punkten, da sie gerade mal fünf bis zehn Minuten Zubereitung und keinerlei Vorbereitung in Anspruch nimmt.

MarcoMautry )