Rezepttipp: Marmorkuchen

Zutaten: 250 g weiche Butter 200 g Zucker 1 Päckchen Vanillinzucker 1 Prise Salz 5 Eier 250 g Mehl 3 TL Backpulver 3 EL Milch 2 EL Backkakao 1 EL Zucker 50 ml Milch etwas Butter für die Form Zubereitung: Eine Gugelhupfform mit einem Durchmesser von 22 Zentimetern – eine größere geht auch, dann geht der Kuchen nur nicht so hoch – einfetten. Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Weiche Butter mit Zucker, Vanillinzucker und Salz schaumig schlagen. Nach und nach die Eier zugeben. Das Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit drei Esslöffel Milch unterrühren. Anschließend die Hälfte des Teiges in eine Schüssel umfüllen. Kakao mit Zucker und der restlichen Milch unter die eine Hälfte des Teiges rühren. Die andere Hälfte (heller Teige) in die Form füllen. Darauf nun den dunklen Teig streichen. Mit einer Gabel in der Form Kreise ziehen, damit die Marmorierung entsteht. Nun den Kuchen circa 50 Minuten backen. Danach den Kuchen auf einem Kuchenrost erkalten lassen. Rand mit einem Messer lösen und vorsichtig auf ein Kuchengitter stürzen. Wahlweise könnt Ihr den Kuchen auch mit circa 200 Gramm Kuvertüre verzieren oder einfach etwas Puderzucker drüberstreuen. Guten Appetit! Anton Leicht (Bild: stock.adobe.com - Quade )

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1