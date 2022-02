Rezepttipp: Gefüllte Paprika mit Tomatenrisotto

Für leckere gefüllte Paprika mit Tomatenrisotto benötigt Ihr:

Zutaten:

1 große Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 5 Champignons, 140 g getrocknete Tomaten in Öl, 1 EL Tomatenmark, Salz und Pfeffer, 30 g Parmesan gerieben, 1,5 Gläser Risotto Reis, ca. 300 g ungekocht, ca. 1 l Gemüsebrühe, 2 EL Olivenöl, außerdem 6 rote Paprika

Zubereitung:

Zuallererst müssen die Paprika gründlich gewaschen werden. Mit einem Messer die Deckel abschneiden und die Paprika entkernen – am besten schneidet man die weißen Paprika-Wände ebenso heraus. Dann werden die Tomaten abgegossen und zum Abtropfen auf die Seite gestellt. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Dann werden die Tomaten ebenso in feine Würfel geschnitten.

In der Zwischenzeit stellt man den Ofen auf 180 Grad ein und lässt diesen vorheizen. Wenn der Ofen aufgeheizt ist, werden die Paprika in eine Auflaufform gestellt und für 15 Minuten im Ofen vorgebacken. Während die Paprika vorbacken, gibt man Olivenöl in einen Topf und erhitzt dieses. Die Zwiebeln und der Knoblauch werden dazugegeben, und alles wird für eine kurze Zeit leicht angedünstet. Nach kurzer Zeit werden auch die Tomaten mit dazugegeben und angedünstet, jedoch dies nicht zu lang, damit sie noch etwas „knackig“ sind. Das Tomatenmark wird dann noch in den Topf gegeben und unter Rühren angeröstet. Anschließend den Risottoreis hinzufügen und auch kurz anbraten.

Mit Brühe auffüllen, bis der Reis knapp bedeckt ist. Bei milder Hitze muss das Ganze dann noch 20 bis 25 Minuten garen, dabei nach und nach die fehlende Brühe zugießen und immer wieder umrühren. Das Risotto dann noch salzen und pfeffern und je nach Belieben abschmecken. Wenn man möchte, kann man nun den Parmesan unterrühren, damit dieser schmilzt. Zum Schluss die Reismischung in die Paprika füllen und nochmals für weitere 15 Minuten im Ofen überbacken. Guten Appetit! Svenja Thomas