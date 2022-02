Rezepttipp: Donuts

Donuts gehören in unseren Bäckereien zum Stammsortiment. Das runde Gebäck wird in vielen verschiedenen Sorten mit unterschiedlichen Glasuren, Streuseln und Füllungen verkauft; einige Unternehmen haben sich sogar auf Donuts spezialisiert und verkaufen sie in noch ausgefalleneren Kreationen, Farben und Geschmacksrichtungen. Wer sich einmal selbst an dem Gebäck, welches ursprünglich aus den USA stammt, versuchen möchte, benötigt:

Zutaten

3 Eier 125 g Zucker 300 ml Milch 75 g Margarine 55 ml Wasser 2 Päckchen Trockenhefe 750 g Mehl 1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

Zu Beginn werden die Zutaten zusammen zu einem klassischen Hefeteig vermischt und geknetet. Anschließend muss dieser circa 75 Minuten ruhen. Nun wird der Teig ungefähr 1,5 Zentimeter dick ausgerollt. Mit einem beliebig großen und einem kleineren Glas oder einer Schüssel wird jetzt die typische Donut-Form ausgestochen. Die Größe des Gebäcks kann dabei je nach Belieben variieren. Wer möchte, kann sich beispielsweise auch an viereckigen oder dreieckigen Donuts versuchen. Nachdem der ausgestochene Teig für weitere 30 bis 40 Minuten geruht hat, kann er schließlich in einer Fritteuse in circa 160 Grad warmem Fett von beiden Seiten gebacken werden. Idealerweise hat das Gebäck nun eine gleichmäßige goldgelbe Farbe. Für diejenigen, die es einfacher haben wollen, gibt es auch Donatmaker. Hier füllt man – ähnlich wie beim Waffeleisen – den Teig ein, der Backautomat erledigt den Rest. Abschließend kommt der spaßige Part: das Verzieren. Dabei sind natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. Eine farbige Glasur, bunte Streusel oder einfach nur Puderzucker, jeder kann das Gebäck nach dem eigenen Geschmack verfeinern. Selbstgemachte Donuts kommen sowohl auf Geburtstagsfeiern als auch bei verschiedene Festen immer gut an! Viel Spaß beim Nachbacken! Mia Eck

