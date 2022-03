Rezepttipp: Churros

Sie gehen so schnell und schmecken so gut. Der Ursprung der Churros soll auf ein chinesisches Frühstücksgericht zurückgehen. Portugiesische Händler sollen es nach Europa eingeführt, um Zucker ergänzt und es in seine im Querschnitt sternförmige Gestalt gebracht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zutaten:

250 ml Wasser 60 g Butter 1 Prise Salz 180 g Mehl 4 Eier 750 ml Öl zum Frittieren

Zum Wälzen:

© Eligüzel

200 g Zucker 2 TL Zimt

Zubereitung:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wasser und Butter köcheln lassen und dann Mehl dazu geben und zusammenkneten, bis der so entstehende Teig eine weiße Schicht im Kochtopf hinterlässt. Danach den Teig in eine Schüssel geben. Eine Mulde in den Teig drücken und diesen an die Seiten der Schüssel drücken, anschließend zehn Minuten abkühlen lassen. Und dann erst die Eier dazugeben und so lange verrühren, bis eine klebrige Masse entsteht – wenn der Teig zu flüssig ist, kannst Du einfach mehr Mehl dazugeben. Nun das Öl in der Pfanne warm werden lassen. Jetzt den Teig in eine Sterntülle geben und in die Pfanne geben, Du solltest den Herd nicht zu warm machen, ungefähr auf Stufe fünf von neun. Die Churros nach dem Frittieren auf ein Küchenpapier geben und das überschüssige Öl abtropfen lassen. Das noch wärme Gepäck dann in einer Mischung aus Zimt und Zucker wälzen. Die Churros lassen sich so genießen, oder Du servierst dazu noch Nuss-Nugat-Creme. Marc Eligüzel (Bild: Eligüzel)