Rezepttipp: Chicken-Burger

Der Hamburger ist wohl eines der klassischsten Gerichte, das sowohl Jung als auch Alt schmeckt. Viele könnten ihn täglich verspeisen, einfach, weil er so variationsreich ist. Eine Variation des Hamburgers, die gerade in den letzten Jahren an Aufschwung gewonnen hat, ist der Crispy-Chicken-Burger. Dieser punktet durch ein meist leichteres Auftreten und ein Patty, welches aus zartem und saftigen Hähnchenfleisch in einer knusprigen Panade glänzt. Dieses Patty in Kombination mit einer selbst gemachten Soße, getoasteten Buns und frischem Blattsalat ist eine gelunge Alternative zum klassischen Hamburger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zutaten

600 Gramm Hähnchenbrustfilet 4 Burger Buns Kopfsalat Essiggurken im eigenen Saft Buttermilch Ketchup Mayonnaise Salz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Getrockneter Oregano, Paprikapulver, Getrocknetes Basilikum, Pfeffer Kartoffelstärke

Zubereitung

Als allererstes legt man das Hähnchenfleisch in eine Schüssel und gibt zu gleichen Teilen Buttermilch und den Saft der Essiggurken dazu. Hinzu kommen dann noch die Gewürze. Alles zusammen wird dann einmal vermischt und die Mixtur in das Hähnchenfleisch einmassiert, sodass es die Gewürze aufnehmen kann. Anschließend wird das Ganze für mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger, abgedeckt im Kühlschrank ruhen gelassen. Grund für diese Mixtur ist Folgendes: Sowohl die Buttermilch als auch der Gurkensaft sorgen dafür, dass das Hähnchenfleisch besonders zart und saftig wird. Während man das Fleisch ruhen lässt, gibt man zwei Teile Mayonnaise und einen Teil Ketchup in eine kleine Schale und hackt wenige Essiggurken in kleine Stücke. Dazu gibt man noch Salz, Pfeffer und Paprikapulver und vermischt alles. Diese Soße gibt man dann, nachdem das Fleisch geruht hat, auf die Innenseiten der Buns. Das Fleisch wird abgeschüttelt und in eine größere Schale mit Kartoffelstärke (alternativ Mehl), Salz, Pfeffer und Paprikapulver gegeben und darin gewendet. Danach das panierte Fleisch zwei Mal für zwei bis vier Minuten frittieren und die bestrichenen Buns mit dem Fleisch, Salat und ein/zwei Gurkenscheiben belegen und genießen. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2