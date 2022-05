Rezepttipp: Biskuitrolle mit Erdbeer-Quark-Sahne

Zutaten für Füllung und Garnitur: 300 g Erdbeeren 80 g Puderzucker 250 g Magerquark 2 Päckchen Vanillezucker 450 g Schlagsahne 2 Päckchen Sahnesteif 6 Blatt weiße Gelatine 200 g Erdbeermarmelade Kakaopulver Zutaten für den Teig: 5 Eier 180 g Zucker 1 Prise Salz 170 g Mehl 1 TL Backpulver Zubereitung: Für die Füllung zwei Drittel der Erdbeeren mit einem Esslöffel Puderzucker pürieren. Die übrigen Früchte in kleine Stücke schneiden, einige beiseitelegen. Quark mit dem übrigen Puderzucker und einer Packung Vanillezucker verrühren. 250 Gramm Sahne und eine Packung Sahnesteif steif schlagen und unterrühren. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und in einem Topf bei kleiner Hitze auflösen. Einige Löffel Erdbeerpüree zur Gelatine rühren, den Mix in die pürierten Erdbeeren einrühren und zur Sahen-Quark-Mischung geben. Eine Stunde kühlen, bis die Masse fest ist. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Ein Blech mit Backpapier belegen. Die Eier schaumig schlagen. Zucker und Salz zufügen, alles auf höchster Stufe mindestens vier Minuten schaumig schlagen. Mehl mit Backpulver mischen und unterheben. Die Masse gleichmäßig auf dem Blech verstreichen. 15 Minuten backen, herausnehmen und gleich auf ein mit Puderzucker bestreutes trockenes Geschirrtuch stürzen. Das Backpapier abziehen, den Biskuit mit dem Tuch einrollen und auskühlen lassen. Den ausgekühlten Biskuit aufrollen, mit Erdbeermarmelade bestreichen. Die Quark-Sahne-Erdbeer-Mischung gut durchrühren und darauf verteilen. Erdbeerstücken darauf verteilen. Den Biskuit samt der Füllung aufrollen und mindestens zwei Stunden kühlen. Zum Garnieren die übrige Sahne mit Vanillezucker und Sahnesteif steif schlagen. Zwei Drittel davon auf die Rolle streichen, den Rest in eine Spritztüte mit Lochtülle füllen und Tupfen aufspritzen. Mit Kakaopulver bestäuben und mit den übrigen Erdbeerstücken verzieren. Marc Eligüzel

