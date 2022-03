Rezepttipp: Basilikumpesto

Jeder Deutsche isst im Jahr durchschnittlich acht Kilogramm Nudeln, egal ob Spaghetti, Lasagne oder Nudelauflauf. Es gibt etliche Variationen, die Gerichte zuzubereiten. Auf der ganzen Welt gibt es über 600 verschiedenen Nudelsorten. Die bekanntesten sind die Spaghetti, Penne und Tortellini. Nudeln mit Tomatensoße oder Bolognese zaubert den meisten Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Jedoch auch das beliebte Basilikumpesto, welches erst 1944 international durch einen der New York Times veröffentlichten Artikel bekannt wurde. Das Gute am „Pesto Genovese“ – so nennt man das Pesto, wenn alle Originalzutaten enthalten sind – ist, dass es sehr leicht und schnell herzustellen ist.

Zutaten für vier Portionen:

110 g Parmesankäse 2 Bund Basilikum 60 g Pinienkerne 10 EL natives Olivenöl 1 bis 2 Zehen Knoblauch Salz Pfeffer

Zubereitung:

Als Erstes entfernt man die Basilikumblätter von ihren Ästen, wäscht sie ab und tut sie in die Schüssel. Danach gibt man 110 Gramm Parmesan und die Knoblauchzehe(n) hinzu. Anschließend gibt man die 60 Gramm Pinienkerne in eine Pfanne und röstet sie, bis sie leicht angebräunt sind. Achtung: Sie verbrennen sehr schnell, deshalb aufmerksam sein. Daraufhin werden die Pinienkerne in die Schüssel mit den Basilikumblättern gegeben und alles mit dem Stabmixer mixen. Nach und nach die zehn Esslöffel natives Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer hinzufügen, bis keine großen Stückchen mehr zu sehen sind. Je nach Belieben kann man noch den Saft einer halben Zitrone zumischen. Leon Wienand (Bild: Wienand)

