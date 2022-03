Rezepttipp: Avocado-Aufstrich

Heute gibt es einen leckeren Avocado-Aufstrich, den man schnell zubereiten kann. Es geht schnell und schmeckt lecker. Die Zubereitung ist einfach, und Du brauchst nicht viele Zutaten.

Zutaten: 1 Avocado 6 Cocktailtomaten 1 Zwiebel 150 g Frischkäse 2 EL Naturjoghurt etwas Olivenöl Salz und Pfeffer etwas Zitronensaft Zubereitung: Die Avocado längs halbieren und den Kern entfernen. Mit einem Esslöffel das Fruchtfleisch herauslösen und in einer Schale mit einer Gabel zerdrücken, bis es eine feine Masse ergibt. Es geht einfacher, wenn man jetzt schon etwas Olivenöl hinzugibt. Sollte die Avocado noch zu fest sein, mit einem Messer nacharbeiten. Tomaten klein würfeln. Die Tomate vorher aushöhlen – sprich: Kerne und Wasser grob entfernen. Alternativ kann man auch Paprika verwenden. Zwiebel so fein wie möglich in ganz kleine Würfel schneiden. Frischkäse und Joghurt unter die Avocado heben und rühren, bis es eine angenehm cremige Masse ergibt. Wenn es zu fest ist, hilft noch ein Schuss Olivenöl. Tomatenwürfel und Zwiebelwürfel unterheben. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken. Marc Eligüzel (Bild: Eligüzel)