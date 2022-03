„Glück ist ein Entschluss.“ (Rene Descartes)

Rene Descartes kam am 31. März 1596 in La Haye Touraine als drittes Kind einer kleinadeligen Familie zur Welt. Mit acht Jahren kam er als Internatsschüler auf das jesuitische College Henri-IV de Le Fleche, das er acht Jahre später mit einer mathematischen Ausbildung verließ. Danach studierte Descartes ab 1612 Jura in

...