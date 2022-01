Rekord aus dem Tierreich: Höchste Geburtenrate seit Aufzeichnungsbeginn bei den Helgoländer Kegelrobben

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Zwischen steigenden Corona-Infektionszahlen und Krisenmeldungen aus den Konfliktherden dieser Welt habe ich sie am Ende meines Newsfeeds entdeckt, die wohl beste Nachricht des neuen Jahres: Bei den Helgoländer Kegelrobben wurden die höchsten Geburtszahlen seit Aufzeichnungsbeginn registriert. Interessiert euch nicht? Wow! Die Kegelrobbe ist immerhin Deutschlands größtes Raubtier. Männchen können bis zu 300 Kilogramm schwer und 2,30 Meter lang werden. Eine neugeborene Kegelrobbe wiegt schon gut zehn Kilogramm und besitzt vollständig weißes Fell, das sogenannte Lanugo, ein flauschig weiches Wärmefell, das sie in den ersten Wochen ihres Lebens warm hält. Schwimmen lernen die Jungen erst nach sechs bis acht Wochen, wenn sie ihr weißes Fell verloren haben. Die majestätischen Meeressäuger waren zeitweise fast ausgerottet. Bis in die 1960er-Jahren hinein galten sie als Feinde der Fischer (täglich benötigt eine ausgewachsene Kegelrobbe rund sechs Kilogramm Fisch) und wurden konsequent bejagt. Mit dramatischen Folgen: Die Zahl der Robben hatte sich drastisch reduziert. Deswegen ist die Meldung, dass in der Saison 2021/2022 bereits 669 Tiere geboren wurden, wirklich eine gute Nachricht. In mehreren Kolonien leben die knuffigen Verwandten der Bären heute wieder im Wattenmeer. Der Blick auf die sich prächtig vermehrenden Kegelrobben, die wir alle von den Bildern kennen, auf denen sie faul am Strand liegen, gibt uns noch eine Botschaft für 2022 mit: Achtet auf Euch, genießt auch mal einen Moment Ruhe und stresst Euch nicht zu sehr.

Bis neulich, Eure BAte