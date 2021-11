Radarfallen als bewusste Geldmacherei

Meiner Meinung nach sind mobile Blitzer häufig einfach nur Geldmacherei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sicherlich ergeben sie an öffentlichen Einrichtungen oder in der Nähe von Ampeln oder Fußgängerüberwegen Sinn, um Passanten vor Rasern zu schützen. Doch nicht selten findet man mobile Blitzer im abgedunkelten Kofferraum mitten in einer 50er oder sogar einer 70er Zone, in der sich weit und breit keine Ampel oder ähnliches befindet. In letzterem Fall sind sie meist dort, wo man von einer höheren Geschwindigkeit abbremsen muss. Lässt man hier den Wagen ausrollen und bremst nicht aktiv, um Sprit zu sparen, so läuft man jedes Mal Gefahr in einen der mobilen Blitzer zu rollen und ein Bußgeld zahlen zu müssen. Besonders häufig wird auch auf dem Berliner Ring, und gerade zur Abendstunde, geblitzt. Sicherlich muss man hier nicht, nur weil es Abend und wenig Verkehr ist, mit 100 Sachen rasen.

Aber bei einer überschaubaren Verkehrssituation sollte man nicht zwingend mit einem, seit November noch höherem, Bußgeld bestraft werden, nur, weil man 10 Km/h zu schnell fährt. Raser wird dies meist nämlich wenig Interessieren.

Diese Zahlen das Bußgeld und fahren genau so weiter, wie zuvor. Arm dran sind in den meisten Fällen „Spritsparer“ oder unerfahrene Fahranfänger, die im falschen Moment ihren Wagen ausrollen lassen und ein paar Km/h zu schnell sind. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2