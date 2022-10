Probier’s mal mit Gemütlichkeit an der Bergstraße

Die Tage werden kürzer, das Wetter immer ungemütlicher und auch die Sonne versteckt sich häufiger hinter grauen Wolken. Nach den warmen Sommermonaten sorgt der Herbst bei vielen Menschen für Resignation und Langeweile – was soll man bei diesem Wetter auch groß unternehmen?

Doch genau genommen bringt auch der Herbst viele tolle Möglichkeiten mit sich, die diese Zeit des Jahres verschönern können. Man muss nur die richtigen Ideen haben.

1. Spazieren in den Weinbergen

Dank der bunten Blätter strahlt der Herbst eine ganz besondere Atmosphäre aus. Diese kann man am besten bei einem entspannten Spaziergang erleben und noch mal etwas Sonne tanken. © Eck

Dank ihrer tollen Lagen an den Weinbergen bieten sich Bensheim und die umliegenden Städte entlang der Bergstraße gerade im Herbst optimal für einen gemütlichen Herbstspaziergang an. Die bunten Blätter verwandeln die Landschaft in ein Farbenmeer und sorgen ringsherum für tolle Ausblicke. Sollten es das Wetter und die Temperaturen erlauben, könnte man sogar ein gemütliches Picknick mit warmen Getränken und leckeren Snacks machen oder für einen heißen Tee in das Bensheimer Kirchberghäuschen einkehren.

2. Neue Rezepte ausprobieren

Sollte einen das Wetter einmal nicht nach draußen ziehen, bietet die Jahreszeit auch die perfekte Ausrede, das Haus einfach mal nicht zu verlassen. Bei einem gemütlichen Tag zu Hause könnte man dann beispielsweise neue Rezepte ausprobieren. Ob zusammen mit der Familie oder Freunden oder alleine mit der Begleitung eines Hörbuchs. Die Vielzahl an Rezepten mit Kürbis, Zimt und Co. bieten einem die Möglichkeit, leckere neue Gerichte zu kochen und diese anschließend bei einem gemeinsamen Essen zu genießen.

3. Self Care

Ist ein mehr oder weniger anstrengender Tag vorüber und die Sonne um 19 Uhr bereits untergegangen, ist die perfekte Zeit für ein heißes Bad, Kerzen und gemütliche Kleidung gekommen. Wofür man sich sonst eher selten Zeit nimmt, bietet der Herbst die perfekte Gelegenheit. Einfach mal nichts tun zu müssen, sich entspannen und das machen, was einem gerade guttut.

So bringt die kommende Jahreszeit auf den zweiten Blick doch einige Möglichkeiten mit sich. Frei nach dem Motto „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ gilt es, sich trotz des schlechteren Wetters auf etwas mehr Ruhe einzulassen, denn damit lässt sich auch der Herbst genießen. Mia Eck