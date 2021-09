Politische Parteien sind auch an der Bergstraße auf Werbetour

Am 26. September ist die Wahl für den deutschen Bundestag. Diese Wahl dient zur Bestimmung der Abgeordneten im Bundestag. Wahlberechtigt sind Deutsche, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten eine Wohnung in Deutschland haben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Bereits jetzt machen die einzelnen Parteien Werbung und stellen ihre Wahlprogramme vor. Die BAnane-Jugendredaktion hat sich die sechs größten Parteien herausgesucht und stellt deren Wahlprogramme im Jugend-Check vor. Svenja Thomas

