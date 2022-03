Podcasttipp: „Perspectives“

Der Podcast von Claudia Kamieth mit dem Titel „Perspectives“ ist zwar schon seit rund anderthalb Jahren abgeschlossen, jedoch ist es trotzdem für jeden, der etwas in Richtung Hip-Hop erfahren möchte, empfehlenswert, sich die jeweils knapp eine Stunde langen Folgen anzuhören. Die Moderatorin holt in jeder Folge zwei Gäste an einen Tisch, die ansonsten vermutlich eher selten ein Interview oder Ähnliches geben. An diesem werden dann verschiedene Themen wie Musik, Vorbildfunktion oder zu den Gästen passende Dinge besprochen. In einer Folge beispielsweise treffen der Gangster-Rapper Blokkmonsta und der Psychologe Lucien Dunkelberg aufeinander. Interessant hierbei und auch bei weiteren Paarungen ist es, wie sehr sich so manch ein Rapper am Mikrofon öffnen kann und fast schon etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern scheint. In der besagten Folge analysiert Dunkelberg Blokkmonstas Aussagen etwas, und die Moderatorin Claudia Kamieth macht einen guten Job, indem sie das Gespräch leitet, jedoch nicht lenkt. Es entsteht also eigentlich in jedem Fall ein Dialog zwischen den zwei Gästen, welcher von der Moderatorin begleitet und vorangebracht wird. Auch andere Persönlichkeiten wie die Mallorca-Königin Mia Julia und der Musiker Finch Asozial trafen schon in einem Interview aufeinander. Beide kannten sich zwar zuvor, lernten aber einiges Neues voneinander kennen, als Kamieth begann, mit ihnen ein Fragespiel zu spielen, welches normalerweise auf Dates gespielt werden sollte. In der ganzen Folge kam man aber nicht über ein paar wenige Karten hinaus, da beide intensiv auf die Fragen eingingen und jeder noch so unangenehmen Frage ausführlich Rede und Antwort standen. Gerade diese Folge ist empfehlenswert auch für Menschen, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben. In dieser geht es viel mehr um die Themen Liebe und Beziehungen, wobei es mehr als interessant ist, die Perspektiven der beiden Künstler kennenzulernen. Marco Mautry

