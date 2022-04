Podcast-Tipp: „Inside Brains – Der Podcast von Tim Gabel“

Podcasts kommen durch bekannte Streamingplattformen in den Genuss vieler Hörerinnen und Hörer. Sie bieten nahezu jedem die Möglichkeit, seine Meinung oder seine Ideen kundzutun. Viele Influencer oder YouTuber bringen mittlerweile eigene Podcasts auf den Markt. So auch Tim Gabel, der durch seine Bodybuilding-Karriere bekannt wurde. Dieser hat neben einer eigenen Kleidungsmarke und seinem sportlichen Lifestyle nun auch seine Liebe zu Podcasts entdeckt und gründete seinen eigenen mit dem Titel „Inside Brains – Der Podcast von Tim Gabel“. Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts folgt dieser allerdings keinem wirklichen Skript. Tim spricht im Voraus zwar die Fragen mit seinem Gast ab, ob er allerdings überhaupt alle stellt, das ist meist offen und davon abhängig, wie das Gespräch zwischen ihm und seinem Gast verläuft. Dies zeigt sich auch an der Länge der einzelnen Folgen. So gehen einige wenige Folgen „nur“ 90 Minuten, andere hingegen fast drei Stunden. Als Gäste lädt er immerzu besondere Menschen ein. So hatte er neben Größen der YouTube- und Social-Media-Szene auch schon Professoren, ehemalige Kriminelle, Musiker und große Unternehmer in seinem Podcast zu Gast. Diese geben dann Einblicke in ihre Denkweisen, wobei sich Tim Gabel meist eher etwas zurückhält und meist maximal zehn bis 20 Prozent der Zeit spricht, um dem Gast möglichst viel Freiraum zu lassen. Trotzdem hinterfragt er enorm viel und gibt dem Gast auch kontra, wenn er anderer Meinung ist. Er schleimt sich also nicht unnötig bei seinem Gast ein und stellt notfalls, wenn man bei einem Thema zu lange diskutiert, auch fest, dass man eben auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Zudem zwingt er dem Zuhörer keine Meinung auf. Weder seine eigene, noch die des Gastes. Er appelliert jedes Mal daran, sich eine eigene Meinung zu bilden und selbst gegebenenfalls etwas Hintergrundrecherche zu betreiben, wobei dies in den meisten Fällen kaum nötig ist. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1