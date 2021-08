Play statt Pause-Taste

Der Wievielte ist heute?“ – die Antwort auf diese Frage, die so viel sympathischen Lokalkolorit enthält, fällt mir nicht unbedingt leicht. Klar ist mir, dass wir den 2. August schreiben. Einen Moment zögere ich aber, bevor ich das Jahr nenne. Durch die Corona-Pandemie musste so oft die Pause-Taste betätigt werden, dass Tage, Wochen und Monate an mir vorbeigezogen sind. Und die Medien machen mir die Orientierung auch nicht leicht. Wer bitte lässt denn zu, dass die momentan, also im Jahr 2021, stattfindenden Olympischen Spiele unter dem Titel „Tokyo 2020“ ausgetragen werden? Und wie war das mit der Fußball-Europameisterschaft, die ebenfalls ein Jahr später gekickt wurde, als es ihr Name „Euro 2020“ eigentlich vermuten ließ? Dabei hat doch auch das Jahr 2021 viel zu bieten! Klar, es begann mit einem Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Impfchaos. Doch inzwischen haben wir die Inzidenz mit Disziplin und Nächstenliebe wieder nach unten bekommen. Wir drücken die Play-Taste und lernen, das Leben wieder zu genießen. Es sind Sommerferien und die Kulturbranche erwacht aus ihrem viel zu langen Winterschlaf. Im Kronepark in Bensheim-Auerbach findet das EuropaFilmFest mit Kinofilmen aus den europäischen Partnerstädten statt, das es uns ermöglicht, unter freiem Himmel die lang ersehnten Kinobesuche nachzuholen. Oder das Open Air des Musiktheaters Rex auf dem Bensheimer Festplatz. Ein Open- Air-Festival mit hochkarätigen Bands und Solokünstlern, einem bunten Familienprogramm und genug kostenloser Unterhaltung auch für schmale Schülergeldbeutel. Und bald ist ja auch wieder Vogel der Nacht im Stadtpark. Schluss also mit diesem Stop and Go im Jahreswechsel. Wir wollen im Hier und Jetzt leben. Wir drücken Play! Bis neulich, Eure BAte

