Plastikmüll vermeiden durch Einkäufe im Unverpackt-Laden

Plastik ist praktisch, bunt und vielseitig. Überall begegnet es uns im Alltag: morgens mit dem Coffee-to-go-Becher oder mittags beim Essen am Imbiss. Plastik ist mittlerweile überall drin oder dran und genau deshalb ist es so schwer, darauf zu verzichten.

Jährlich verbraucht eine Person in Deutschland 38,3 Kilogramm Plastik (Verpackungsabfall). Dieser Wert liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Mehr als zehn Millionen Tonnen Abfälle landen jährlich in den Ozeanen. Dabei gibt es gute Möglichkeiten, den täglichen Plastikverbrauch zu reduzieren.

Gute Alternative

Ein Einkauf in einem Unverpackt Laden bietet eine gute Alternativlösung dazu. Auch im Kreis Bergstraße sind drei Läden dieser alternativen Einkaufsweise vertreten. Denn genau diese Geschäfte haben sich zum Ziel gesetzt, bewusst auf sonst übliche Verpackungen zu verzichten. Mit der losen Ware spart man so eine Menge Verpackungsmüll.

Mit der nötigen Planung und etwas Zeit kann man als Anfänger den Einstieg ins „müllfreie Einkaufen“ wagen. Zuerst sollte man passende Behälter wie Einmachgläser, Jutebeutel oder gespültes Altglas sammeln. Wichtig dabei ist, dass die Behälter gut verschließbar sind, denn dadurch das die Ware nicht eingepackt ist, können die Gefäße gleich befüllt werden und lassen sich so auch einfacher in der Küche verstauen. Ein weiterer Vorteil des unverpackten Einkaufens ist, dass man die Menge durch das eigenständige Abfüllen selbst bestimmen kann. So wird zusätzlich die Verschwendung von Lebensmitteln verringert.

Auch Alltagsprodukte erhältlich

Neben Lebensmitteln verkaufen Unverpackt Läden auch Alltagsprodukte wie abfüllbares Putzmittel oder wiederverwendbare Kosmetikartikel. Was man eventuell als kleinen Nachteil der Unverpackt Läden sehen kann, sind die oftmals höheren Preise und die nicht immer verfügbare Ware. Doch trotzdem tut ein unverpackter Einkauf der eigenen Gesundheit gut und trägt langfristig zu einer besseren Umwelt bei. Anna-Lena Geiß