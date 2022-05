Pflanzliche Alternativen zu Milch sind bei Jugendlichen an der Bergstraße beliebt

Nesli (18): Ich persönlich trinke ausschließlich pflanzliche Milchdrinks, weil ich nicht möchte, dass die Tiere wegen meinem Konsum leiden müssen. Auch der Umweltaspekt spielt dabei natürlich eine Rolle. Am besten schmeckt mir dabei Haselnussmilch, aber auch alle anderen Sorten finde ich mindestens genauso gut, wie Kuhmilch.

Beate (18): Bisher habe ich schon einmal Mandelmilch ausprobiert, hauptsächlich, weil ich mitbekommen habe, wie viele Menschen mittlerweile auf pflanzliche Milchdrinks umgestiegen sind und ich aus Neugierde einmal testen wollte, wie das schmeckt. Mandelmilch hat mir in diesem Fall aber leider nicht so gut geschmeckt. Zukünftig habe ich aber trotzdem vor, noch weitere Alternativprodukte auszuprobieren. Mia Eck

Lilly (18): Ich lebe seit ungefähr zwei Jahren vegan und auch vorher habe ich nur selten Kuhmilch getrunken. Kuhmilch konsumiere ich nicht mehr, da sie in den meisten Fällen mit viel Leid verbunden ist und die Milchindustrie viele Treibhausgase verursacht. Anfangs habe ich vor allem Sojamilch verwendet, später bin ich auf Mandelmilch umgestiegen. Seit Längerem trinke und nutze ich ausschließlich Hafermilch, da diese am umweltschonendsten ist und Hafer in Europa angebaut wird. Meiner Meinung nach ist Pflanzenmilch eine gute Alternative, und der Geschmack ist ebenso neutral und gut und passt somit zu allem. Svenja Thomas

Letizia (17): Ich finde solche Produkte generell gut. Sie bieten die Möglichkeit, sich leichter vegetarisch oder vegan zu ernähren. Zudem sind die Alternativen ja auch gesund, und man kann Hafermilch beispielsweise super in Shakes mischen, was ich persönlich auch sehr gerne mache. „Richtige“ Milch favorisiere ich zwar trotzdem, könnte aber durch die Alternativen auch darauf verzichten.

Viktoria (18): Ich finde solche Produkte prinzipiell echt gut. Bisher habe ich aber nur Hafermilch probiert. Die hat mir aber sehr gut geschmeckt.

Kim (19): Ich finde Milchersatzprodukte sind eine sehr gute Alternative, und diese sollten in mehreren Haushalten genutzt werden. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich die Kuhmilchindustrie total eklig finde und mir keine anderen Worte dazu einfallen als Tierquälerei und dass es widerwärtig ist. Abgesehen davon, dass wir den Kälbern die wichtige Muttermilch entziehen, um sie selbst zu trinken, ist es ja auch bewiesen, dass Menschen ab einem bestimmten Alter keine Milch brauchen. Am Anfang war es für mich auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber je mehr verschiedene Milchersatzprodukte ich ausgetestet habe, desto bessere Alternativen habe ich gefunden, und mit der Zeit wurden diese Produkte auch immer besser.

Tim (19): Ich finde die Alternative gut. So kann jeder, der den Konsum von Milchprodukten verringern oder gar komplett lassen möchte, eine gute Alternative nutzen. Ich habe selbst schon Milch-Ersatzprodukte probiert, bin bisher aber nicht sonderlich davon begeistert.

Ramon (19): Grundsätzlich halte ich nicht sehr viel von Ersatzprodukten, da in diese häufig endlos viele Zusatzstoffe hinzugegeben werden, um einen ähnlichen Gehalt an Nährstoffen wie das Original zu haben. So scheint es auch bei diesen Milch-Ersatzprodukten zu sein. Selbst getrunken habe ich nur zwei oder drei verschiedene, was eindeutig nicht genug ist, um eine Aussage über alle zu treffen, da je nachdem auf welcher Pflanze sie basieren, der Geschmack sich unterscheidet. Ich werde aber auch in Zukunft vermutlich nicht mehr davon trinken.

Florian (20): Ich finde die Alternativen super, muss mich aber noch mehr darüber informieren, wie viel es der Umwelt und den Tieren hilft. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Geschmäcker, was ich echt gut finde. Bei vielen Menschen ist es vermutlich nur die Gewohnheit, weshalb sie noch keine Milchalternative trinken. Ich trinke die Alternativen sogar lieber als normale Milch, wobei normale Milch im Müsli oder Kaffee auch ab und zu lecker schmeckt. Marco Mautry