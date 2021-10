Per Wohnmobil durch Europa

Nach ihrem Abitur entschlossen sich die Lorscherin Selina Drax und Florian Meister aus Bensheim, ihre Zeit erst mal auf vier Rädern zu verbringen. So kauften sie einen Kastenwagen, und bauten ihn während ihrer Abiturphase aus, so dass sie sich sofort danach auf die Reise begeben konnten.

Wer seid Ihr und was macht Ihr aktuell?

Auf rund sieben Quadratmetern leben Florian und Selina während ihrer Reise durch Europa. © Mautry

Florian und Selina: Wir sind Florian Meister (19) und Selina Drax (18) und bereisen momentan Europa mit unserem selbst ausgebauten Kastenwagen.

Wie kamt Ihr auf die Idee, mit dem Van loszuziehen?

Florian und Selina: Im Sommer dieses Jahrs haben wir unser Abitur abgeschlossen und hatten, wie viele andere in unserem Alter, vor allem durch die Corona-Pandemie in letzter Zeit nicht viele Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Menschen kennenzulernen und neue Orte zu entdecken. Die Gründe für das eingeschränkte Leben sind für uns sehr nachvollziehbar, und die jetzige Situation ist sehr ernstzunehmen, trotzdem wollten wir uns nach unserer Schulzeit nicht direkt wieder in den Onlineunterricht begeben. Aus diesem Grund haben wir lange überlegt, wie wir unsere Zukunft gestalten möchten und sind von zahlreichen Bewerbungen an Unis und Berufsschulen bis hin zum sicheren, größtenteils kontaktlosen Reisen gekommen. So kamen wir auf die Idee, mit einem Kastenwagen als Wohnmobil, soweit es möglich ist, durch Deutschland oder Europa zu reisen.

Welche Vorbereitungen musstet Ihr treffen?

Florian und Selina: Nach langen vier Monaten des Suchens hatten wir einen passenden Kastenwagen gefunden, und es ging los mit der Abnahme der Innenverkleidung, dem Verlegen von Lehrrohren für die spätere elektrische Ausstattung, der Isolierung und letztendlich dem Verkleiden des Innenraumes und dem Bau der Möbel. Das wohl komplizierteste war das Planen des Innenraumes und der Einrichtung. Wir leben momentan zu zweit auf circa sieben Quadratmetern und müssen trotzdem alles Wichtige dabeihaben, um autark leben zu können. Insgesamt haben wir etwa vier Monate für den Ausbau unserer kleinen Wohnung auf Rädern gebraucht, bis wir schließlich durch den TÜV als Wohnmobil zugelassen wurden.

Was habt Ihr bisher alles erlebt und wo wart Ihr schon?

Florian und Selina: Unsere Reise begann im September, und unser erstes Ziel war die französische Atlantikküste. Nach einer Woche fuhren wir weiter durch die Pyrenäen, um die spanische Mittelmeerküste hinunterzufahren. Nach unserem Besuch im britischen Überseegebiet Gibraltar gingen wir zum südlichsten Punkt des europäischen Festlandes und fuhren dann am Atlantik entlang bis nach Portugal. Nun befinden wir uns in der Algarve-Region. Da wir als „Work and Traveller“ (Arbeiten und Reisen) unterwegs sind, durften wir während unserer bisher zweimonatigen Reise schon sehr viele nette und hilfsbereite Menschen und verschiedene Kulturen kennenlernen und uns selbst weiterbilden. Über unsere Erfahrungen berichten wir täglich auf unserer Webseite und unserem Instagramprofil.

Lief schon etwas anders als gedacht?

Florian und Selina: Unseren Kastenwagen bauten wir zu zweit um. Da kann es auch schon mal zu Problemen kommen. So hat man zum Beispiel schnell Mal das Solarpanel falsch installiert. Es kam immer Mal zu kleinen Schwierigkeiten, in denen wir jedoch keine Hindernisse gesehen haben. Auch auf der Reise gab es manchmal nicht gewollte Situationen. Beim ersten Duschgang war unsere Dusche noch undicht und als Folge unser Bus ein wenig überschwemmt. Solche Situationen können auftreten. Wir versuchen jedoch, daraus das Beste zu machen.

Habt Ihr ein Ziel? Wenn ja: Welches?

Florian und Selina: Unser Ziel des Ganzen war und ist es, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Dinge zu erlernen und Menschen kennenzulernen. Wir möchten uns in den Sprachen weiterbilden und durch freiwillige Praktika in Berufsbilder schnuppern, die möglicherweise im nächsten Jahr zu unserer Berufsausbildung werden können. Unser größtes Ziel ist es allerdings, die Zeit zu genießen und dankbar dafür zu sein, dass wir so eine Möglichkeit bekommen haben. Marco Mautry