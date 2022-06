Per Interrail mit dem Zug durch Europa

Seit 2018 verschenkt die Europäische Union im Rahmen der DiscoverEU-Initiative jährlich mehrere Tausende Interrail-Tickets an europäische Jugendliche. Wer 18 Jahre alt ist und die Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat, hat so die Chance, 30 Tage lang mit dem Zug kostenlos quer durch Europa zu reisen. Denn ein solches Interrail-Ticket ermöglicht den Gewinnern Zugang zu über 33 europäischen Ländern.

Das Ziel hinter der Aktion ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das reiche Kulturerbe, die Geschichte und die verschiedenen Menschen Europas kennenzulernen und zu erkunden.

Um an der Verlosung der Tickets teilzunehmen, muss eine Bewerbung mit mehreren Schritten ausgefüllt werden. Zuerst werden die persönlichen Daten wie Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit abgefragt, um die Teilnahme-Kriterien zu überprüfen.

Um an der Verlosung der Tickets teilzunehmen, muss eine Bewerbung mit mehreren Schritten ausgefüllt werden. Zuerst werden die persönlichen Daten wie Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit abgefragt, um die Teilnahme-Kriterien zu überprüfen.

Alleine oder in der Gruppe

Im nächsten Schritt darf man dann entscheiden, ob man lieber alleine oder in einer Gruppe reisen will. Dabei ist anzumerken, dass wenn ein Mitglied einer Gruppe das Ticket gewinnen sollte, automatisch die gesamte Gruppe mit allen Teilnehmern ein Ticket bekommt.

Danach werden ein zweites Mal persönliche Daten abgefragt, woraufhin ein kurzes Multiple-Choice-Quiz zu allgemeinen Fragen über die Europäische Union zu lösen ist. Daraufhin müssen weitere Fragen beantwortet werden, diesmal schon konkrete Fragen zu den gewünschten Reiseplänen.

Diese Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Am Ende des Verfahrens und nach Einreichung der Bewerbung erhält man schließlich einen persönlichen Bewerber Code per Mail.

Die Wartezeit nach der Bewerbung beträgt ungefähr sechs Monate, bevor man eine Rückmeldung per Mail erhält. Im Falle eines Gewinns heißt es nun, auf konkrete Infos zur Planung der Reise und Buchung des Tickets zu warten.

Sind alle Informationen angekommen, kann die Planung der Reise und das Zusammenstellen der Route beginnen.

1000 Tickets verlost

Wir – Beate und Svenja –, haben uns für die Verlosung der Interrail-Tickets beworben und zwei der 1000 Tickets gewonnen.

Wir waren sehr überrascht, dass wir gewonnen haben, da sich jedes Jahr über 300 000 Menschen dafür bewerben. Deshalb waren wir auch umso glücklicher, als wir erfahren haben, dass wir zwei der Tickets bekommen haben.

Im nächsten Schritt geht es für uns an die Planung der Reise. Zunächst müssen wir auf der Seite des DiscoverEU weitere Informationen über uns als Person angeben. Den Interrailpass bekommen wir nun per Post zugeschickt. Erst dann geht es ans richtige Planen.

Den Zeitraum haben wir uns bereits ausgesucht. Wir verreisen, was eher untypisch ist, im Winter. Wir nutzen die Weihnachtsferien aus und wollen direkt einen Tag nach Weihnachten über Silvester für zwei Wochen nach Skandinavien. Uns beide reizten die Länder Schweden, Norwegen oder Finnland durch die Natur schon immer, sodass wir uns jetzt dafür entschieden haben, uns auf den Norden zu konzentrieren. Zudem sind diese Länder im Winter besonders schön und wir hoffen darauf, Nordlichter sehen zu können und die Natur zu genießen, für die der Norden bekannt ist. Es wird zwar sehr kalt sein, aber für die richtige Ausrüstung sorgen wir.

Der momentane Stand ist, dass wir uns mit großen Backpacks zuerst Kopenhagen anzuschauen und mit Nachzügen werden wir weiter nach Stockholm fahren. Die Nacht möchten wir so gut es geht in den Zügen verbringen und dort schlafen, sodass wir so wenig Zeit wie möglich verschwenden und die Tage voll ausnutzen können. Nach Stockholm geht es weiter nach Lappland. Eine genaue Stadt oder einen Ort haben wir noch nicht im Sinn, aber die Landschaft und auch die Tiere weit im Norden möchten wir in jedem Fall sehen. Vor allem die Nationalparks streben wir an.

Als letztes Ziel ist Helsinki in Planung. Dies in zwei Wochen zu komprimieren, wird schwierig, ist aber mit guter Planung und Vorbereitung auf jeden Fall machbar. Wir werden die zwei Wochen also in Jugendherbergen, Hostels und in den Zügen nächtigen und am Tag den Norden Europas erkunden und darauf freuen wir uns sehr. Beate Sturm und Svenja Thomas