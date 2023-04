Ostern ist mehr als nur Eiersuche

Bergstraße. In wenigen Tagen steht das Osterfest vor der Tür. Ostern ist für viele das Fest des Osterhasen, der ein Nest voller gefärbter Eier bringt. Doch hinter Ostern steckt ein tieferer Sinn. In der heutigen Ausgabe der BAnane erfahrt Ihr die Hintergründe, was wir an Ostern feiern.

Am Ostersonntag – der dieses Jahr auf den 9. April fällt – feiern die Christen die Auferstehung Jesus Christus, der drei Tage zuvor – am Karfreitag – am Kreuz gestorben ist. Ostern ist das älteste christliche Fest und soll den Tod nicht als Ende, sondern als Neubeginn eines Lebens verstehen. Das Osterfest orientiert sich an dem jüdischen Passahfest und den Mondphasen. Deshalb wird das Fest nicht an einem bestimmten Datum gefeiert, sondern findet immer zwischen dem 22. März und dem 25. April statt.

Das Osterfest der Christen beginnt an Gründonnerstag und endet am Ostermontag. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Für die orthodoxen Christen, die vor allem in Osteuropa leben, ist dies ein viel größeres Fest als Weihnachten. Ostern ist aber nicht nur ein christliches Fest. Viele Menschen feiern Ostern auch als Frühlingsfest, an dem die Familie besucht wird. Die Osterzeit endet nach 50 Tage an Pfingsten und ist seit 1700 Jahren das wichtigste Fest im Kirchenkalender. Anna-Lena Geiß